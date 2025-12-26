Subasta online de 28 vehículos de diferentes marcas desde $2.000.000: cómo participar

La subasta online, número 3781, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ). La misma será el 13 de enero de 2026 de 11 a 15.40 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que son autos usados y camionetas usadas sin funcionar de distintas marcas como Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet. Y modelos tales como Polo, Siena, Ranger, 504, Ducato, Astra, LUV, Bora, Focus y F100.