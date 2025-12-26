Inicio Sociedad subasta
Subasta online de 28 vehículos de diferentes marcas desde $2.000.000: cómo participar

Son 28 vehículos de diferentes marcas como Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet. Cómo participar de la subasta y bajo qué condiciones

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Subasta online de 28 vehículos de diferentes marcas desde $2.000.000 hasta $9.800.000.

El Banco Ciudad, bajo la modalidad "subastas online", realizará en enero una nueva subasta de 28 vehículos de diferentes marcas que tienen un precio base de $2.000.000 y máximos de $9.800.000. Para participar hay que cumplir con una serie de requisitos.

La subasta online, número 3781, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ). La misma será el 13 de enero de 2026 de 11 a 15.40 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que son autos usados y camionetas usadas sin funcionar de distintas marcas como Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet. Y modelos tales como Polo, Siena, Ranger, 504, Ducato, Astra, LUV, Bora, Focus y F100.

El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), veh&iacute;culos (autos y camionetas) y mercader&iacute;as en general.

Subasta del Banco Ciudad: se rematan 28 vehículos usados

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 28 distintos vehículos de diferentes marcas y modelos. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el martes 13 de enero de 11 a 15.40 y se venden en el estado que se encuentran y exhiben.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que son autos usados y camionetas usadas sin funcionar de distintas marcas como Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet.

Los participantes deberán constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1° de las Condiciones de Venta (descargar).

Detalles de los 28 vehículos que subasta el Banco Ciudad

  • Auto Volkswagen Polo modelo 2018: precio base de $2.200.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Camioneta Ranger modelo 2003: precio base de $3.000.000
  • Auto Peugeot 504 modelo 1993: precio base de $300.000
  • Camioneta Fiat Ducato modelo 2003: precio base de $4.400.000
  • Auto Chevrolet Astra modelo 2004: precio base de $2.500.000
  • Camioneta Chevrolet LUV modelo 1998: precio base de $2.500.000
  • Camioneta Ranger modelo 2003: precio base de $5.800.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Camioneta Ranger modelo 2014: precio base de $9.800.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Camioneta Ranger modelo 2007: precio base de $7.000.000
  • Camioneta Ranger modelo 2003: precio base de $5.800.000
  • Auto Volkswagen Bora modelo 2014: precio base de $6.000.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Camioneta Ranger modelo 2005: precio base de $6.400.000
  • Camioneta Ranger 2 DC modelo 2014: precio base de $7.300.000
  • Auto Fiat Siena modelo 2003: precio base de $2.000.000
  • Camioneta Fiat Ducato modelo 2004: precio base de $5.500.000
  • Auto Ford Focus modelo 2003: precio base de $2.800.000
  • Camioneta Ranger modelo 2003: precio base de $6.000.000
  • Camioneta Fiat Ducato modelo 2005: precio base de $5.000.000
  • Camioneta Ford F100 modelo 1993: precio base de $5.000.000

Contacto para exhibición y entrega:

  • La exhibición serán los días 5 y 6 de enero de 2026 de 10 a 15 en calle Zepita 3102, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
  • Para informes hay que escribir a [email protected] o comunicarse al siguiente teléfono: 011 43298733.

