Gonzalo Ríos regresó con todo a Independiente Rivadavia: "Vuelvo con..."

Sobre su paso por Banfield, Gonzalo Ríos reflexionó: "Salí a buscar cantidad de minutos y creo que salió bien. Fue un buen año". En ese sentido, el volante reveló que: "Vuelve un Gonzalo Ríos con mucha más experiencia, con mucha más ambición y confianza para lo que viene".

En su regreso a Independiente Rivadavia, Gonzalo Ríos tuvo una charla con Alfredo Berti y expresó lo que busca el entrenador con su labor: "Él siempre trató de sacar lo mejor de mí y ahora lo está haciendo. Busca que cada jugador saque su mejor versión". Sobre qué sector de la cancha tiene Berti en mente ubicarlo, el mediocampista señaló: "Estoy jugando más por dentro. Berti me da la confianza para ir moviéndome y hay que saber aprovecharla. Me siento cómodo por ahí y esperemos hacerlo de la mejor manera".

Un año que sin dudas será desafiante por la triple competencia y tendrá el condimento especial del debut de Gonzalo Ríos en la Copa Libertadores. "Representa un montón para mí, la única vez que había jugado una competencia internacional había sido en Copa Sudamericana. Así que es la primera vez para mí y es algo hermoso, para nosotros y para el club. Debemos representarlo de la mejor manera"

Por último, el futbolista se refirió a las ofertas que llegaron por él dado el buen rendimiento que tuvo la pasada temporada en el Taladro. "Es lindo, representa que uno hizo las cosas bien. Hay que agarrarse de eso y tratar de seguir hacendo las cosas de la mejor manera. Hoy tengo la cabeza y tengo que seguir demostrando y seguir por el mismo camino", sentenció Gonzalo Ríos.