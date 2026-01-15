Gonzalo Ríos regresó con todo a Independiente Rivadavia: "Vuelvo con..."

Una nueva etapa atraviesa Gonzalo Ríos en Independiente Rivadavia. Luego de paso por la Lepra en 2024, el volante regresó para reforzar el esquema de Alfredo Berti en un año de triple competencia para el Azul del Parque.
Gonzalo Ríos será una de las piezas destacadas del mediocampo de Independiente Rivadavia para Alfredo Berti
Gonzalo Ríos disputó 21 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia en aquella temporada que dirigió, en parte, Martín Ciccotelo y luego Alfredo Berti. A principios del 2025 el mediocampista emigró a Banfield en busca de minutos que le pudieran permitir mostrar su brillo en cancha. Su cometido lo logró con creces ya que fue titular en varias ocasiones y marcó dos goles, justamente, ante la Lepra cuando se enfrentaron ambos equipos en el Bautista Gargantini.
El futbolista dialogó con Diario UNO, a días del estreno con la casaca Azul en Copa Argentina frente a Estudiantes de Caseros, y mostró su felicidad de estar de regreso en el Parque: "Estoy muy contento. Pude tener un buen año el pasado y este año debo hacer lo mismo. Tenemos muchas competencias para poder demostrarlo".
Sobre su paso por Banfield, Gonzalo Ríos reflexionó: "Salí a buscar cantidad de minutos y creo que salió bien. Fue un buen año". En ese sentido, el volante reveló que: "Vuelve un Gonzalo Ríos con mucha más experiencia, con mucha más ambición y confianza para lo que viene".
En su regreso a Independiente Rivadavia, Gonzalo Ríos tuvo una charla con Alfredo Berti y expresó lo que busca el entrenador con su labor: "Él siempre trató de sacar lo mejor de mí y ahora lo está haciendo. Busca que cada jugador saque su mejor versión". Sobre qué sector de la cancha tiene Berti en mente ubicarlo, el mediocampista señaló: "Estoy jugando más por dentro. Berti me da la confianza para ir moviéndome y hay que saber aprovecharla. Me siento cómodo por ahí y esperemos hacerlo de la mejor manera".
Un año que sin dudas será desafiante por la triple competencia y tendrá el condimento especial del debut de Gonzalo Ríos en la Copa Libertadores. "Representa un montón para mí, la única vez que había jugado una competencia internacional había sido en Copa Sudamericana. Así que es la primera vez para mí y es algo hermoso, para nosotros y para el club. Debemos representarlo de la mejor manera"
Por último, el futbolista se refirió a las ofertas que llegaron por él dado el buen rendimiento que tuvo la pasada temporada en el Taladro. "Es lindo, representa que uno hizo las cosas bien. Hay que agarrarse de eso y tratar de seguir hacendo las cosas de la mejor manera. Hoy tengo la cabeza y tengo que seguir demostrando y seguir por el mismo camino", sentenció Gonzalo Ríos.