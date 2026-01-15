Lavalle: Comienzan los castings de Vendimia 2026

Ser mayores de 15 años.

Presentar el DNI.

Por otro lado, el miércoles 22 será el turno de adultos y artistas con discapacidad en el plano del folklore. Las inscripciones comenzarán a las 11h, y a las 14h serán las audiciones.

CASTING 5 La Municipalidad de Lavalle convoca a artistas del departamento a participar de los castings oficiales de la Vendimia 2026.

Por último, el jueves 23 el casting tendrá como protagonistas a los músicos. La Inscripción será desde 19.30h y la audición iniciará a las 20.30h. Los artistas deberán presentar el DNI y domicilio en Lavalle (excluyente) como parte de los requisitos.

Vendimia inclusiva y participativa

Esta convocatoria reafirma el compromiso de la Municipalidad de Lavalle con una vendimia inclusiva, participativa y representativa de su comunidad, promoviendo el acceso igualitario a la cultura y fortaleciendo el desarrollo artístico local.