Lavalle: Comienzan los castings de Vendimia 2026

La Municipalidad de Lavalle convoca a artistas del departamento a participar de los castings oficiales de la Vendimia 2026, una celebración que pone en valor la identidad cultural, la diversidad y el talento local.

Las audiciones se realizarán en la Casa de la Cultura en Tulumaya, y estarán destinadas a actores, bailarines contemporáneos, artistas folklóricos, personas con discapacidad y músicos, con el objetivo de conformar el elenco artístico que dará vida a una nueva edición de la fiesta departamental.

Cronograma

El martes 21 será el casting para actores y bailarines de contemporáneo. Las inscripciones comenzarán a partir de las 11 h, y las audiciones a las 14 h. Algunos requisitos a tener en cuenta son:

  • Ser mayores de 15 años.
  • Presentar el DNI.

Por otro lado, el miércoles 22 será el turno de adultos y artistas con discapacidad en el plano del folklore. Las inscripciones comenzarán a las 11h, y a las 14h serán las audiciones.

Por último, el jueves 23 el casting tendrá como protagonistas a los músicos. La Inscripción será desde 19.30h y la audición iniciará a las 20.30h. Los artistas deberán presentar el DNI y domicilio en Lavalle (excluyente) como parte de los requisitos.

Vendimia inclusiva y participativa

Esta convocatoria reafirma el compromiso de la Municipalidad de Lavalle con una vendimia inclusiva, participativa y representativa de su comunidad, promoviendo el acceso igualitario a la cultura y fortaleciendo el desarrollo artístico local.

