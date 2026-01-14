El tajante mensaje de Riquelme a los que lo critican por el mercado de pases de Boca

Para comenzar, el 10 se refirió a lo sucedido a inicios del 2025: “En enero del año pasado llegaron siete jugadores y se escuchaba que era el mejor mercado del club en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses y tuvimos la suerte de incorporar a Braida, a Pellegrino, y luego llegó el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores importantes, con lo que significa contar con Leandro, por lo que en este no tenemos que volvernos tan locos".

En este contexto, Riquelme respaldó a aquellos futbolistas que hasta el momento no han estado a la altura de lo esperado tras su arribo al Xeneize: . “Tenemos un gran plantel, a veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo”.

Con respecto a la temporada que se avecina, en la que Boca volverá a jugar la Copa Libertadores tras dos años, expresó: “Es un año muy importante para nosotros, cada vez que empieza la ilusión es grande. Tenemos muchos torneos por delante, la Copa Libertadores... que la vamos a volver a jugar y es muy importante. Esperamos poder competir bien y poder llegar hasta la final”.

Juan Román Riquelme habló sobre el mercado de pases de #Boca: "No tenemos que volvernos tan locos, tenemos un gran plantel"



Por último, al ser consultado sobre la figura de Hinestroza, Riquelme describió: “Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota; eso lo digo como hincha”.

La Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse

Sobre el partido en pleno mes de enero, en medio de la pretemporada, comenzó: “Es un día muy lindo, hace tiempo tenemos la idea de jugar en enero en nuestro estadio. Es importante que los adherentes puedan venir, que por ahí durante el año no pueden”.

Acto seguido, Juan Román Riquelme dejó claro que el objetivo es que este compromiso, el de la Copa Miguel Ángel Russo, sea una constante en cada inicio de temporada: “La vamos a jugar todos los años, en enero”.

Para finalizar, se refirió al director técnico que falleció en octubre del 2025: "Su enfermedad empezó cuando dirigía Millonarios. Él es mi amigo, por más que hoy no lo tenga presente. Me acuerdo de él todos los días. Y él estaba muy agradecido a Millonarios por cómo lo cuidaron, por eso estamos contentos de poder armar esta Copa con ellos.