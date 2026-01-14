Qué hacer si un bebé o un niño se atraganta

Los bebés suelen explorar con la boca y es muy fácil que se ahoguen con pequeños objetos o alimentos. Qué hacer si nuestro bebé sufre algún atragantamiento.
Los bebés exploran con la boca y es muy fácil para ellos ahogarse con objetos o alimentos. Veamos entonces cómo actuar y cómo no, ante un atragantamiento de un bebé.
Con los niños, y más aún con los bebés, hay que tener mucho cuidado y es bueno poner fuera de su alcance los objetos que puedan ingerir. No los deje jugar con juguetes que se deshagan, no les dé globos desinflados, calcomanías, envoltorios de plástico, baterías, pelotas o cualquier juguete que se puedan meter en la boca.
Coloca artículos como botones o medicamentos en alto y divide los juguetes de los niños según la edad, y en cuanto a la comida, evita dar a los niños menores de 4 años salchichas enteras, gomitas o caramelos duros, frutas cortadas en trozos grandes, jamón crudo con grasa sin cortar, uvas, mozzarella, aceitunas y todos los alimentos pequeños y esféricos.
Qué hacer ante un atragantamiento de un bebé
Según el sitio okdiario.com, el mayor riesgo de asfixia de bebés se encuentra en el rango de edad de 12 a 36 meses, pero hay que tener mucho cuidado incluso antes de eso. La mayoría de las veces, los padres intentan evitar que el niño esté en contacto con objetos pequeños y juguetes con piezas desmontables, pero en realidad, el 70% de los casos de atragantamiento son causados por la comida.
Si quien se enfrenta a un niño que se asfixia, no saber cómo intervenir puede incluso empeorar la situación. Mientras tanto, veamos cuáles son los síntomas de la asfixia:
- El bebé no llora y no emite sonidos: si el bebé tiene una dificultad obvia, pero no puede emitir sonidos, toser o llorar, entonces sus vías respiratorias están completamente bloqueadas y no puede respirar
- El niño se agarra la garganta
- La piel del bebé se pone roja o azul
- Los labios y las uñas se vuelven azules
- El niño pierde el conocimiento
En estas situaciones, el pánico puede dominar y se pueden tomar acciones instintivas que, sin embargo, solo empeorarán la condición de un niño ahogado. Es muy importante mantener la cabeza fría y recordar lo que nunca debe hacer en esta situación. Tres cosas que nunca debe hacer:
- Insertar tus dedos en la garganta del bebé: Una de las acciones que los padres o cuidadores hacen instintivamente en este momento es poner un dedo en la garganta del niño que se está atragantando, esperando agarrar el objeto o comida que obstruye las vías respiratorias. Esta acción, sin embargo, solo empeora la situación, ya que es muy fácil para esta maniobra empujar el objeto más hacia abajo, ajustándolo mejor. O incluso transformar una obstrucción parcial en total y dañar la garganta del bebé.
- No pedir ayuda de inmediato: En la emoción, a menudo se olvida hacer una cosa fundamental: llamar al 112. Incluso si sabes cómo manejar una situación similar, llame al 112 mientras rescata al niño o delega la llamada a otros.
- Golpear la espalda del bebé con demasiada fuerza: Las fuertes palmaditas en la espalda, tal vez dadas mientras se coloca al niño boca abajo, pueden causar daños graves, incluido el famoso "síndrome de temblores". Las palmaditas están bien, pero deben darse con conocimiento y con una técnica muy específica.