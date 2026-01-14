Qué hacer si un bebé o un niño se atraganta

Coloca artículos como botones o medicamentos en alto y divide los juguetes de los niños según la edad, y en cuanto a la comida, evita dar a los niños menores de 4 años salchichas enteras, gomitas o caramelos duros, frutas cortadas en trozos grandes, jamón crudo con grasa sin cortar, uvas, mozzarella, aceitunas y todos los alimentos pequeños y esféricos.

Qué hacer ante un atragantamiento de un bebé

Según el sitio okdiario.com, el mayor riesgo de asfixia de bebés se encuentra en el rango de edad de 12 a 36 meses, pero hay que tener mucho cuidado incluso antes de eso. La mayoría de las veces, los padres intentan evitar que el niño esté en contacto con objetos pequeños y juguetes con piezas desmontables, pero en realidad, el 70% de los casos de atragantamiento son causados por la comida.

Si quien se enfrenta a un niño que se asfixia, no saber cómo intervenir puede incluso empeorar la situación. Mientras tanto, veamos cuáles son los síntomas de la asfixia:

El bebé no llora y no emite sonidos: si el bebé tiene una dificultad obvia, pero no puede emitir sonidos, toser o llorar, entonces sus vías respiratorias están completamente bloqueadas y no puede respirar

El niño se agarra la garganta

La piel del bebé se pone roja o azul

Los labios y las uñas se vuelven azules

El niño pierde el conocimiento

En estas situaciones, el pánico puede dominar y se pueden tomar acciones instintivas que, sin embargo, solo empeorarán la condición de un niño ahogado. Es muy importante mantener la cabeza fría y recordar lo que nunca debe hacer en esta situación. Tres cosas que nunca debe hacer: