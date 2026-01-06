Inicio Sociedad ANMAT
ANMAT: la empresa Nestlé tuvo que retirar productos para bebés

ANMAT informó que Nestlé comenzó a retirar del mercado algunos productos destinados a bebés lactantes por la presencia de una bacteria

La ANMAT informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.

El retiro de estos productos se debe a la presencia de una bacteria que puede formar esporas y tiene la capacidad de producir toxinas, que llevan a intoxicaciones, náuseas y vómitos.

Es por esta razón que Nestlé decidió retirar los siguientes productos del mercado:

Productos de elaboración nacional

Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
nestle

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
  • Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
  • Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
  • Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
  • Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado

Origen: Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

  • Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
nestle, anmat

Cuál es la bacteria Bacillus Cereus

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

En ese sentido, ANMAT se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

La recomendación de ANMAT

Según explicaron desde ANMAT, en caso de encontrarse con algunos de estos lotes, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

  • A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
  • A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected].
  • A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

