AFA cambió y terminó complicando a Independiente Rivadavia para el debut

La edición 2026 tiene una variante de AFA que termina modificando los planes de Independiente Rivadavia y obliga a cambiar a Alfredo Berti

Por UNO
Alfredo Berti podría reaparecer recién semis de Copa Argentina.

Cuenta regresiva para que Independiente Rivadavia levante el telón del 2026. La temporada estará bien cargada de competencias y objetivos, con el deber de defender la corona lograda en la pasada Copa Argentina. Con la mira en el estreno del domingo, AFA cambió los planes y Alfredo Berti toma nota.

A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores (2023, 2024 y 2025) este año no habrá amnistía por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para aquellos jugadores que hayan sido sancionados con una fecha o más de suspensión al final del año pasado. Por lo tanto, los futbolistas que hayan llegado a la quinta amarilla o fueron expulsados deberán cumplir en el arranque de esta temporada.

En el caso de Independiente Rivadavia, deberán purgar fechas de suspensión Alejo Osella, Nicolás Fernández y Alfredo Berti (Maxi Amarfil deberá cumplir también pero ya no está en el club). Todos fueron sancionados en la final de la Copa Argentina 2025 y no estarán a disposición para la defensa del título.

Alejo Osella, autor del gol con Estudiantes de BA, no podr&aacute; estar en el debut de Copa Argentina.&nbsp;

¿Cuántas fechas le dieron a los jugadores de Independiente Rivadavia?

Alejo Osella: 1 partido de suspensión.

Nicolás Fernández y Alfredo Berti: 4 fechas de suspensión.

Independiente Rivadavia debuta con un viejo conocido

Hablando de la edición 2025, el rival para estrenar el torneo que se avecina será ante un rival al que ya enfrentó Independiente Rivadavia en la pasada edición. Estudiantes de Buenos Aires fue el rival en el debut del torneo anterior, con triunfo 1 a 0 con el tanto de Alejo Osella, justamente, uno de los que no podrá jugar en este arranque.

