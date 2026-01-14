AFA cambió y terminó complicando a Independiente Rivadavia para el debut

A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores (2023, 2024 y 2025) este año no habrá amnistía por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para aquellos jugadores que hayan sido sancionados con una fecha o más de suspensión al final del año pasado. Por lo tanto, los futbolistas que hayan llegado a la quinta amarilla o fueron expulsados deberán cumplir en el arranque de esta temporada.

En el caso de Independiente Rivadavia, deberán purgar fechas de suspensión Alejo Osella, Nicolás Fernández y Alfredo Berti (Maxi Amarfil deberá cumplir también pero ya no está en el club). Todos fueron sancionados en la final de la Copa Argentina 2025 y no estarán a disposición para la defensa del título.