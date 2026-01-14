El ciclismo local a toda marcha: Bruno Contreras ganó la 8ª fecha del Campeonato mendocino de ruta

Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Mendocina, esta octava ronda del Campeonato mendocino de ruta fue una carrera exigente y muy disputada, donde Bruno Contreras, de la Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador con un tiempo final de 3 horas 16 minutos 28 segundos (3h 16' 28'').

El podio fue íntegramente para el equipo de la Municipalidad de Guaymallén, demostrando un gran trabajo colectivo, con Ivan escudero de escolta y Diego Yanzón como tercero.