El ciclismo local a toda marcha: Bruno Contreras ganó la 8ª fecha del Campeonato mendocino de ruta

El pasado fin de semana, domingo 11, se disputó la 8ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 del ciclismo mendocino. El escenario fue un circuito en calle Juan José Paso, de Maipú, recorrido 14 veces, completando 142 km. La temporada tendrá cierre del 12 al 22 de febrero, con la disputa de la tradicional Vuelta Ciclista de Mendoza.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Mendocina, esta octava ronda del Campeonato mendocino de ruta fue una carrera exigente y muy disputada, donde Bruno Contreras, de la Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador con un tiempo final de 3 horas 16 minutos 28 segundos (3h 16' 28'').
El podio fue íntegramente para el equipo de la Municipalidad de Guaymallén, demostrando un gran trabajo colectivo, con Ivan escudero de escolta y Diego Yanzón como tercero.
De esta forma el campeonato quedó liderado por Bruno Contreras, con 21 puntos, seguido de Nahuel Méndez (17) y Facundo Ambrossi (13,5).
Clasificación de la 8ª fecha del Campeonato mendocino de ruta (Cat. Élite)
Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
Yanzón, Diego (Municipalidad de Guaymallén)
Corvalán, Alejandro (Municipalidad de Guaymallén)
Zumer, Daniel (Municipalidad de Guaymallén)
Los resultados de la temporada 25/25
1° Fecha (16/11) Criterium -Junín-
Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)
Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén)
Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero)
2° Fecha : Junín (23/11)
Oropel, Angel (Chimbas Te Quiero)
Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
Díaz, Lorenzo (Municipalidad de San Carlos)
3° Fecha Godoy Cruz (30/11)
Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)
Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)
4° Fecha 16ª Vuelta de Tupungato (6/7 diciembre)
Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
Moyano, Christian (Municipalidad de San Carlos)
Priario, Maximiliano (Municipalidad de San Carlos)
5° Fecha 52ª Vuelta del Este (14/15 diciembre)
Méndez, Nahuel (Municipalidad de Godoy Cruz)
Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
6° Fecha Lavalle (21 diciembre)
Durán, Alejandro (Municipalidad de Godoy Cruz)
Viotto, Andrés (Municipalidad de Tunuyan)
Corvalan, Alejandro (Municipalidad de Guaymallén)
7° fecha Godoy Cruz- Tupungato (28 de diciembre)
Goudailliez, Juan Ignacio (Municipalidad de Luján de Cuyo)
Moyano, Christian (Municipalidad de Guaymallen)
Navarrete, Maximiliano (Municipalidad de Tupungato)
8° fecha 11/01 Maipú
Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)
Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
Yanzón, Diego (Municipalidad de Guaymallén)
Próxima reunión: 9° fecha Lujan- Valle del Sol (18 de enero)