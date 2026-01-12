El futuro del pádel se prepara en Mendoza con el Kondor Club y la Academia Joselo Velozo

"A los entrenadores que ya estábamos en el Kóndor se sumó el grupo de trabajo que estaba con José en Corrientes", destacó Leandro Moretta, uno de los entrenadores locales que forman parte de este proyecto que revoluciona al pádel de la región.

Con la pasión que lo distingue, Velozo contó: "Cristian Placeres, dueño del Kondor, me hizo una propuesta que era mi sueño: poder tener en un lugar una estructura que en Corrientes no tenía. Llegamos bastante lejos con muy poco, pero acá la estructura es otra".

"Acá hay muchos chicos que creyeron en nuestro equipo de trabajo, y logramos con mucho esfuerzo potenciarlos, pero tuvieron que irse a entrenar a Corrientes y ahora van a venir a Mendoza donde tenemos más recursos, estructura y la cercanía con Chile, que está muy desarrollado en cantidad de torneos. Hay mucho por hacer, pero todo me invita a soñar y a poder decir que este es un lugar donde podemos generar cosas importantes", resaltó.

"La decisión de venir a Mendoza fue también pensando en la cantidad de jugadores que estando allá no tenían la posibilidad de poder dar un salto. Fue una decisión familiar muy fuerte, pero gracias a Dios mi mujer me acompaña, sabe que yo soy emprendedor y para poder dar un paso más necesitábamos la estructura que nos va a proporcionar la gente del Kondor con un proyecto que no existe en Latinoamérica".

Kondor Club y la Academia de Joselo Velozo, con proyección internacional

El nuevo complejo del Kondor: "El próximo paso es en abril abrir un nuevo complejo en donde además del club tengamos un hospedaje para los chicos porque durante el año tenemos unos 150 que se van a quedar a entrenar acá. Así como ellos iban de sus provincias a Corrientes, ahora van a venir a Mendoza y para eso vamos a armar muchos torneos para menores, mayores y profesionales".

Un contrato de primer nivel: "La marca Knox, que patrocina a Agustín Tapia, número uno del mundo, firmó conmigo por 6 años. Ellos tienen una academia que es una fábrica de jugadores en España. Y ahora la fábrica de Knox en Latinoamérica va a estar en Mendoza. Si yo me quedaba en Corrientes no tenía la estructura para poder cerrar ese contrato. Ellos entienden que nuestro equipo de trabajo está preparado para sacar a las futuras estrellas de Latinoamérica y los chicos del continente que antes iban a entrenarse España, ahora van a venir a Mendoza".

Los mejores menores del mundo: "El año pasado tuvimos el Mundial de Menores en España en el que Argentina salió segundo. El 80% del seleccionado era de la Academia y el 80% del seleccionado de España era de la Federación Catalana, que es la más grande del mundo. Hicimos un convenio y este año los mejores jugadores nuestros van a ir a competir y los mejores de ellos van a venir a Mendoza. Estamos hablando de los mejores jugadores menores del mundo".

De Mendoza a México: "También armamos un convenio con un club en Cancún para que ellos vengan a Mendoza como una atracción turística, a conocer, entrenar y llevarse una experiencia y en diciembre vamos a armar un circuito y como premio le vamos a dar a los ganadores la posibilidad de ir a México".

Las realidades y promesas que se entrenan en Mendoza

Máximo Mazza, Joaquín Medina, Martina Hoseen, Santino Contrera, Jeremías Pucheta, Julieta Acosta, Naim Diaz, Antonio y Andrés Graupera, Facundo López, Mirko Kloster, Santiago Frugoni y Federico Fleitas, son algunas de las realidades y proyectos del pádel argentino formados por Velozo que están instalados en Mendoza preparándose para la temporada 2026.

"Aunque el objetivo era más la formación de los chicos, hemos conseguido muchos resultados y hemos cambiado un poquito la historia al decir que desde el Norte del país también también se puede y no hay un lugar geográfico que determina que vos podés llegar lejos. Hemos logrado en este último tiempo tener los números uno de Argentina en las categorías de menores Sub 12, 14, 16 y 18 y así como en su momento en el 2022, acá en Mendoza, colocamos 4 parejas que ya jugaban bien en el Premier Padel, en el 2025 logramos colocar otras 4 parejas a las que nosotros formamos desde chicos", contó orgulloso Joselo.