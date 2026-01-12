El repudiable gesto de Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona

Sin embargo, Kylian Mbappé expresó su enojo y, mientras los últimos jugadores del Merengue eran premiados, comenzó a pedirles a sus compañeros que abandonaran el campo de juego y se dirigieran a los vestuarios, dejando al Barcelona sin el tradicional pasillo del campeón.

Embed El Madrid no le dio pasillo del campeón al Barça y fue por este berrinche de Mbappe pic.twitter.com/MpP9lpxlW3 — Jeff (@JeffFcb14) January 11, 2026

La situación llamó la atención de los jugadores del Blaugrana, aunque nada les impidió continuar con las celebraciones correspondientes.

Barcelona El Barcelona brindó luego de ganarle al equipo de Kylian Mbappé.

La palabra del presidente del Barcelona tras el desplante del Real Madrid

A Joan Laporta no le gústó nada la actitud que tuvo Kylian Mbappé ya que no representa los valores que el fútbol intenta transmitir, es por eso que expresó ante los medios de comunicación: "Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo".

Joan Laporta Joan Laporta apuntó contra Kylian Mbappé.

Y aunque en un principio reflexionó de manera calmada al expresar que "hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde", luego los chicaneó: "Pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción".

Con respecto al análisis del partido, el presidente del Barcelona dijo: "Estábamos jugando muy bien y teníamos el partido muy controlado. Pero sí, es cierto que veía que Real Madrid podía ponernos las cosas difíciles en cualquier contraataque".

"A pesar de eso, teníamos el control del partido y eso me daba cierta tranquilidad. Fuimos muy superiores y podríamos haber ganado por un margen mayor", concluyó Joan Laporta.