El campeón con Independiente Rivadavia que sería refuerzo de San Lorenzo

Con ese objetivo en mente, el plantel comandado por Alfredo Berti se entrena de manera intensiva para poder llegar en óptimas condiciones físicas al partido correspondiente a los 32avos de final de Copa Argentina. Mientras tanto, el plantel va nutriéndose con algunas incorporaciones y sufriendo bajas respecto de aquel equipo campeón producto del mercado de pases vigente en el que la Lepra ha tenido actividad.

En las últimas horas se confirmó que Maximiliano Amarfil continuará en la Liga Profesional pero defendiendo la camiseta de Platense luego de que el club dueño de su pase, Cipoletti, no llegara a un acuerdo económico con Independiente Rivadavia para continuar vistiendo los colores del Azul. Al mediocampista se le sumaría otro futbolista campeón de Copa Argentina que emigraría a San Lorenzo de Almagro.