Independiente Rivadavia inició la cuenta regresiva para dar comienzo a su año con el primer partido oficial luego de la obtención de la estrella en el 2025. El compromiso de este domingo 18 de enero, ante Estudiantes de Caseros, será el inicio del derrotero del campeón en busca de la defensa de su título en Copa Argentina.
Con ese objetivo en mente, el plantel comandado por Alfredo Berti se entrena de manera intensiva para poder llegar en óptimas condiciones físicas al partido correspondiente a los 32avos de final de Copa Argentina. Mientras tanto, el plantel va nutriéndose con algunas incorporaciones y sufriendo bajas respecto de aquel equipo campeón producto del mercado de pases vigente en el que la Lepra ha tenido actividad.
El campeón con Independiente Rivadavia que sería refuerzo de San Lorenzo
Mauricio Cardillo es el futbolista que sería el primer refuerzo de San Lorenzo en este mercado de pases. Si bien no hay confirmación oficial, el equipo de Damián Ayude ya tendría arreglado el arribo del volante de 22 años que viene de salir campeón con Independiente Rivadavia en la Copa Argentina en el 2025.
El mediocampista quedó libre de la Lepra y, luego de 42 partidos y 3 goles con Indepediente Rivadavia, su destino estaría en el Cuervo. En el equipo de Berti, Mauricio Cardillo supo ser una carta recurrente en el mediocampo junto a Tomás Bottari y el propio Maximiliano Amarfil.
Con una gran campaña de campeón en el 2025, la Lepra ofició de vidriera de estos y otros futbolistas para poder continuar su carrera en diversos clubes de la Liga Profesional.