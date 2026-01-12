Inicio Ovación Automovilismo Luciano Benavides
Rally Dakar

Luciano Benavides se impuso en la octava etapa y es nuevo líder del Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una gran actuación en la octava etapa del Dakar y se ubicó como líder en la general

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Luciano Benavides es el nuevo líder del Rally Dakar en motos. 

Luciano Benavides dio la buena noticia para los argentinos este lunes tras imponerse en la octava etapa de la 48 edición del Rally Dakar 2026. El salteño de 30 años obtuvo su tercera victoria de etapa, la segunda consecutiva, y se ubicó como el líder en la general en motos por primera vez en su historia.

Luciano Benavides dominó todo el trazado de Wadi ad Dawasir, al centro-sur de Arabia Saudita, logrando un tiempo de 4:26:39. El piloto de KTM Factory Racing sacó una ventaja de 4:50 sobre Daniel Sanders, su compañero de equipo, y de 5:02 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) tras recorrer los 881 km del pasaje más largo de todo el rally.

luciano benavides
Luciano Benavides ganó la octava etapa y se convirtió en el nuevo líder del Rally Dakar.

Con este resultado, el argentino se ubicó primero en la tabla general del Rally Dakar en motos, con un global de 33:18.50, con diez segundos de ventaja sobre Sanders - último campeón-, y y 4:47 segundos sobre Brabec.

La felicidad de Luciano Benavides tras ubicarse como líder de Dakar en motos

Luego de una jornada histórica, Luciano Benavides mostró toda su felicidad al dar un salto importante en su carrera: "Todavía no lo puedo creer, para mí este momento es un sueño hecho realidad. Estoy más que feliz. Es la primera vez en mi vida que me pongo líder del Dakar, así que estoy muy orgulloso del trabajo de hoy. Hay que creer que es posible".

“Para mí es es un orgullo poder estar acá después de todo de todo lo que vengo pasando y y sufriéndola, así que gracias a todo”, completó el piloto salteño.

Entre martes y miércoles (a partir de la 1 de la mañana hora de Argentina) se disputará la etapa 9, el primer tramo de la última "maratón" donde los pilotos deberán pasar las arduas pruebas que presenta el desierto, durmiendo en carpas sobre la arena y sin la chance de contar con asistencia externa en la meta. El tramo comenzará en Wadi ad Dawasir y tendrá dos trazados cronometrados de 418 y 371 kilómetros.

