Luciano Benavides se impuso en la octava etapa y es nuevo líder del Rally Dakar

La felicidad de Luciano Benavides tras ubicarse como líder de Dakar en motos

Luego de una jornada histórica, Luciano Benavides mostró toda su felicidad al dar un salto importante en su carrera: "Todavía no lo puedo creer, para mí este momento es un sueño hecho realidad. Estoy más que feliz. Es la primera vez en mi vida que me pongo líder del Dakar, así que estoy muy orgulloso del trabajo de hoy. Hay que creer que es posible".

“Para mí es es un orgullo poder estar acá después de todo de todo lo que vengo pasando y y sufriéndola, así que gracias a todo”, completó el piloto salteño.

No saben lo feliz que estoy! pic.twitter.com/3lYGe09Fdm — Luciano Benavides (@LBenavides77) January 12, 2026

Entre martes y miércoles (a partir de la 1 de la mañana hora de Argentina) se disputará la etapa 9, el primer tramo de la última "maratón" donde los pilotos deberán pasar las arduas pruebas que presenta el desierto, durmiendo en carpas sobre la arena y sin la chance de contar con asistencia externa en la meta. El tramo comenzará en Wadi ad Dawasir y tendrá dos trazados cronometrados de 418 y 371 kilómetros.