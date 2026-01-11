Abierto de Australia 2026: cómo les fue a los argentinos en el inicio de la qualy

Para este lunes quedarán las presentaciones de Román Burruchaga ante el británico Ryan Peniston y la de Juan Pablo Ficovich frente al austríaco Jurij Radionov.

Entre las damas, para este lunes han sido programados los partidos de Lourdes Carlé con la rusa Polina Iatcenko, Jazmín Ortenzi con Alice Rame de Francia y Luisina Giovannini con la británica Katie Boulter.

Los argentinos en el cuadro del Abierto de Australia

En el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 ya tienen un lugar asegurado Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

Entre las mujeres la única clasificada directamente es Solana Sierra.