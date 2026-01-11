Abierto de Australia 2026: cómo les fue a los argentinos en el inicio de la qualy

Con diez argentinos entre los cuadros masculino y femenino comenzó la qualy del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.
Julia Riera fue la primera en salir a la cancha y la primera en ganar al imponerse a la japonesa Ena Shihabara por 6-4, 1-6 y 6-3 y su próxima rival será Zeynep Sonmez, de Turquía.
En el cuadro masculino, Genaro Olivieri jugaba con el croata Dino Prizmic, Marco Trungelliti con el local Philip Sekulic, y están programados los debuts de Alex Barrena y Facundo Díaz Acosta frente al estadounidense Tristan Boyer y el experimentado croata Dusan Lajovic, respectivamente.
Para este lunes quedarán las presentaciones de Román Burruchaga ante el británico Ryan Peniston y la de Juan Pablo Ficovich frente al austríaco Jurij Radionov.
Entre las damas, para este lunes han sido programados los partidos de Lourdes Carlé con la rusa Polina Iatcenko, Jazmín Ortenzi con Alice Rame de Francia y Luisina Giovannini con la británica Katie Boulter.
En el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 ya tienen un lugar asegurado Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.
Entre las mujeres la única clasificada directamente es Solana Sierra.