River tuvo un comienzo de año positivo y le ganó a Millonarios de Colombia, en Uruguay

River, sin brillar pero siendo superior, le ganó a Millonarios de Colombia en su primer amistoso de pretemporada jugado en Montevideo.
En el Parque Central de la capital uruguaya, el único gol lo hizo Gonzalo Montiel, de penal, mientras que el arquero del conjunto colombiano Diego Novoa detuvo otro penal ejecutado por el juvenil Agustín Ruberto.
Con algunas ausencias y mezclando juventud y experiencia, Marcelo Gallardo dispuso un equipo titular con Santiago Beltrán; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González; el debutante Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi.
Luego, en la segunda parte ingresaron Santiago Lencina, Ian Subiabre, Tomás Galván, el debutante Matías Viña, Fabricio Bustos, Ruberto y Juan Carlos Portillo, quien se fue expulsado sobre el final del encuentro.
River se quedará en Punta del Este y volverá a jugar el sábado 17 ante Peñarol, en Montevideo, antes de volver a Buenos Aires para iniciar el Torneo Apertura el sábado 24 frente a Barracas Central.
Millonarios, que tuvo a Radamel Falcao en la platea, jugará este miércoles 14 con Boca, en La Bombonera, en homenaje a Miguel Ángel Russo, ex DT de ambos equipos.