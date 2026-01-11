Inicio Ovación Rugby Marista
Seven de Viña 2026: Marista y Banco Mendoza quedaron lejos de los primeros puestos

Marista y Banco Mendoza se despidieron del Seven de Viña 2026 en el que terminaron lejos de los primeros puestos.

Por UNO
En la jornada decisiva del certamen que se jugó en la cancha del Colegio Mackay, en Reñaca, los Curas fueron de menor a mayor y terminaron ganando la Copa Estímulo.

Banco Mendoza
El conjunto Tricolor empezó el día perdiendo en los cuartos de final de la Copa de Bronce frente a Newman por 31 a 10, pero luego en la Copa Estímulo cerró el fin de semana con dos victorias ya que en semifinales se impuso a All Brads 15 a 7 y en la definición batió a Palermo Bajo de Córdoba 33 a 7.

Por su parte, Banco Mendoza le ganó en cuartos de final de Bronce a All Brads 19 a 12, pero se quedó en semifinales ante Newman perdiendo por 33 a 19.

Los campeones del Seven de Viña 2026

  • Copa Estímulo: Marista se coronó al vencer a Palermo Bajo 33 a 7.
  • Copa de Bronce: Newman se quedó con el trofeo al superar a Alumni 22 a 21.
  • Copa de Plata: Old Reds obtuvo el título (5to. puesto) tras vencer a Prince of Wales Country Club 19 a 12.
  • Copa de Oro: Old John's de Concepción, con el neuquino ex Los Tordos Lucas Rubilar, se consagró tras ganarle en la final a COBS 19 a 7.

