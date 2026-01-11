Seven de Viña 2026: Marista y Banco Mendoza quedaron lejos de los primeros puestos

En la jornada decisiva del certamen que se jugó en la cancha del Colegio Mackay, en Reñaca, los Curas fueron de menor a mayor y terminaron ganando la Copa Estímulo.

Banco Mendoza Banco Mendoza llegó hasta semifinales de Bronce en el Seven de Viña 2026.

El conjunto Tricolor empezó el día perdiendo en los cuartos de final de la Copa de Bronce frente a Newman por 31 a 10, pero luego en la Copa Estímulo cerró el fin de semana con dos victorias ya que en semifinales se impuso a All Brads 15 a 7 y en la definición batió a Palermo Bajo de Córdoba 33 a 7.