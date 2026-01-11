Seven de Viña 2026: Marista y Banco Mendoza quedaron lejos de los primeros puestos

Marista y Banco Mendoza se despidieron del Seven de Viña 2026 en el que terminaron lejos de los primeros puestos.
En la jornada decisiva del certamen que se jugó en la cancha del Colegio Mackay, en Reñaca, los Curas fueron de menor a mayor y terminaron ganando la Copa Estímulo.
El conjunto Tricolor empezó el día perdiendo en los cuartos de final de la Copa de Bronce frente a Newman por 31 a 10, pero luego en la Copa Estímulo cerró el fin de semana con dos victorias ya que en semifinales se impuso a All Brads 15 a 7 y en la definición batió a Palermo Bajo de Córdoba 33 a 7.
Por su parte, Banco Mendoza le ganó en cuartos de final de Bronce a All Brads 19 a 12, pero se quedó en semifinales ante Newman perdiendo por 33 a 19.