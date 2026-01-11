FA Cup: Manchester United quedó eliminado y Arsenal sigue su racha positiva

Manchester United, con Lisandro Martínez de titular, sufrió un nuevo revés tras caer 2-1 en condición de local ante Brighton y quedar eliminado en la tercera ronda de la FA Cup.
En Old Trafford, el gol lo hizo el esloveno Benjamin Sesko, mientras que los tantos para la visita los anotaron el alemán Brajan Gruda y Danny Welbeck.
Además, el juvenil Shea Lacey se fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores.
Con este resultado, el elenco de Manchester, con Darren Fletcher a cargo del banco, volvió a sufrir una derrota y se despidió del certamen y en la Premier League se encuentra en la 7ma posición con 32 puntos.
Arsenal aplastó 4-1 como visitante al Portsmouth, equipo de la Segunda División, y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup.
Con un triplete del brasileño Gabriel Martinelli, los Gunners sentenciaron la clasificación a la próxima fase y continúan con su gran presente que los ubica también en lo más alto de la Premier League.
Además, los dirigidos por el español Mikel Arteta, se medirán con Chelsea en semifinales de la Copa de la Liga el próximo miércoles desde las 17.