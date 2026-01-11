FA Cup: Manchester United quedó eliminado y Arsenal sigue su racha positiva

Con este resultado, el elenco de Manchester, con Darren Fletcher a cargo del banco, volvió a sufrir una derrota y se despidió del certamen y en la Premier League se encuentra en la 7ma posición con 32 puntos.

Embed - UNITED OUT: BRIGHTON GANÓ Y LO ELIMINÓ TEMPRANAMENTE DE LA FA CUP | M. United 1-2 Brighton | RESUMEN

Arsenal también avanza en la FA Cup

Arsenal aplastó 4-1 como visitante al Portsmouth, equipo de la Segunda División, y avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup.

Embed - HAT-TRICK DE MARTINELLI Y CLASIFICACIÓN PARA EL ARSENAL EN FA CUP | Portsmouth 1-4 Arsenal | RESUMEN

Con un triplete del brasileño Gabriel Martinelli, los Gunners sentenciaron la clasificación a la próxima fase y continúan con su gran presente que los ubica también en lo más alto de la Premier League.

Además, los dirigidos por el español Mikel Arteta, se medirán con Chelsea en semifinales de la Copa de la Liga el próximo miércoles desde las 17.