Taty Castellanos convirtió su primer gol en el West Ham que lo clasificó a la siguiente ronda

Sin embargo, la alegría llegó a los hinchas gracias al gol del argentino en el partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup que ha traido consigo varias sorpresas.

Durante los 90 minutos el partido terminó en empate en uno gracias a los aportes de Crysencio Summerville (mediocampista del West Ham) y de Richard Kone (delantero del QPR).

El partido se fue al alargue y fue allí cuando apareció Taty Castellanos para sellar la victoria: a los 98 minutos, ingresó al área saltando más alto que todos y mandó la pelota al fondo de la red con un potente cabezazo.

Embed PRIMER GOL DE TATY CASTELLANOS EN WEST HAM, PARA EL TRIUNFO EN EL ALARGUE.pic.twitter.com/GPQmmB2kXX — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 11, 2026

Taty Castellanos intentará sacar al West Ham del descenso

Valentín Castellanos llegó al West Ham luego que el conjunto inglés pagara 29 millones de euros por su pase, fichaje que se efectivizó el pasado 5 de enero, hace apenas seis días atrás.

Los Hammers la tienen complicada porque se ubican en el puesto 18 de 20 equipos, por lo que están en zona de descenso. Por encima el equipo que menos puntos le saca de diferencia es el Notthingham Forest, equipo que justamente lo venció en la fecha anterior, y que le lleva ocho puntos.