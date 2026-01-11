Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Llegaron los goles

Taty Castellanos convirtió su primer gol en el West Ham que lo clasificó a la siguiente ronda

El 5 de enero Taty Castellanos fue presentado en el club inglés sumando dos titularidades y hoy llegó su primer gol que significó la clasificación en la FA Cup

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Taty Castellanos dejó la Lazio para convertirse en titular en el West Ham con el gran objetivo de asegurarse un lugar en el Mundial 2026. Y más allá de sus intenciones y buenos rendimientos, lo que puede acercarlo a esa meta es algo que sabe hacer muy bien: convertir goles.

Hoy comenzaron a llegar y, para colmo, fue uno fundamental porque a los Hammers se les había complicado el panorama frente al QPR en el partido correspondiente a la FA Cup.

El mendocino de 27 años ya comenzó a convertir goles en el West Ham cuando tan solo han pasado seis días de su presentación. En su primer partido el resultado no fue el deseado ya que cayeron 2 a 1 frente al Notthingham Forest por la fecha 21 de la Premier League.

Sin embargo, la alegría llegó a los hinchas gracias al gol del argentino en el partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup que ha traido consigo varias sorpresas.

Durante los 90 minutos el partido terminó en empate en uno gracias a los aportes de Crysencio Summerville (mediocampista del West Ham) y de Richard Kone (delantero del QPR).

El partido se fue al alargue y fue allí cuando apareció Taty Castellanos para sellar la victoria: a los 98 minutos, ingresó al área saltando más alto que todos y mandó la pelota al fondo de la red con un potente cabezazo.

Taty Castellanos intentará sacar al West Ham del descenso

Valentín Castellanos llegó al West Ham luego que el conjunto inglés pagara 29 millones de euros por su pase, fichaje que se efectivizó el pasado 5 de enero, hace apenas seis días atrás.

Los Hammers la tienen complicada porque se ubican en el puesto 18 de 20 equipos, por lo que están en zona de descenso. Por encima el equipo que menos puntos le saca de diferencia es el Notthingham Forest, equipo que justamente lo venció en la fecha anterior, y que le lleva ocho puntos.

