Taty Castellanos debutó en el West Ham con derrota contra el Notthingham Forest

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WestHam/status/2008267258963911084&partner=&hide_thread=false Castellanos’ first day in East London — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

Taty castellanos tuvo pocas chances para anotar en el West Ham

Taty Castellanos jugó los 90 minutos, pero no dispuso de muchas chances para anotar. A 2 minutos del inicio avisó con un buen remate de derecha dentro del área. La más clara la tuvo a los 76 minutos, cuando le taparon un disparo a quemarropa en su ingreso por derecha al área. También en el complemento, acertó a dar una buena habilitación a su compañero Jarrow Bowen (68'), que fue neutralizado por la defensa. A los 51' Crysencio Summerville le entregó un pase profundo, pero el ex Murialdo estaba en posición fuera de juego.

Luego de un paso por el fútbol italiano, donde disputó 98 partido con la camiseta de la Lazio, anotando 22 goles, el mendocino llegó al West Ham con un oneroso pase de 29 millones de euros. Además de devolver con goles esta compra, Castellanos busca una convocatoria de Lionel Scaloni para jugar con la Selección argentina el próximo Mundial 2026.

El West Ham lucha por mantener la categoría en la Premier League, cuya tabla lo tiene en el antepenúltimo puesto -zona de descenso-, con apenas 14 unidades, apenas por encima del Burnley (12) y Wolves (6).