Taty Castellanos debutó en el West Ham con derrota contra el Notthingham Forest

El delantero mendocino ex Lazio, Valentín Taty Castellanos debutó como titular este martes en el West Ham por la fecha 21ª de la Premier League

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Valentín Castellanos tuvo su debut en el West Ham, pero fue derrota para los suyos en el estadio Olímpico de Londres.

Cuando apenas se cumplieron 24 horas de su llegada al club, el delantero mendocino Valentín Castellanos debutó en el primer equipo del West Ham, en el encuentro por la 21ª fecha del torneo inglés contra el Nottingham Forest. El encuentro fue derrota para los Hammers por 2 a 1.

El jugador nacido en Guaymallén hace 27 años llegó al equipo de la Premier League proveniente de la Lazio de Italia, al que fue comprado en la apertura del mercado de pases el pasado 1 de enero. Taty Castellanos tuvo su primera práctica este lunes, y 24 horas después se presentó a jugar en el estadio estadio Olímpico de Londres.

Taty Castellanos ingresó con la camiseta número 11 del West Ham en su debut en la Premier League.

West Ham se puso en ventaja gracias a un gol en contra de Murillo, a los 13 minutos. En el complemento la visita dio vuelta el resultado con un tanto del ex Vélez Sarsfield, Nico Domínguez, a los 55'; y Morgan Gibbs White puso del definitivo 2 a 1 con un penal a un minuto del final del encuentro.

Taty castellanos tuvo pocas chances para anotar en el West Ham

Taty Castellanos jugó los 90 minutos, pero no dispuso de muchas chances para anotar. A 2 minutos del inicio avisó con un buen remate de derecha dentro del área. La más clara la tuvo a los 76 minutos, cuando le taparon un disparo a quemarropa en su ingreso por derecha al área. También en el complemento, acertó a dar una buena habilitación a su compañero Jarrow Bowen (68'), que fue neutralizado por la defensa. A los 51' Crysencio Summerville le entregó un pase profundo, pero el ex Murialdo estaba en posición fuera de juego.

Luego de un paso por el fútbol italiano, donde disputó 98 partido con la camiseta de la Lazio, anotando 22 goles, el mendocino llegó al West Ham con un oneroso pase de 29 millones de euros. Además de devolver con goles esta compra, Castellanos busca una convocatoria de Lionel Scaloni para jugar con la Selección argentina el próximo Mundial 2026.

El West Ham lucha por mantener la categoría en la Premier League, cuya tabla lo tiene en el antepenúltimo puesto -zona de descenso-, con apenas 14 unidades, apenas por encima del Burnley (12) y Wolves (6).

