El barco más rápido de la historia: superó la velocidad de 500 km/h

Detrás de esa hazaña está Ken Warby, quien no solo lo pilotó, sino que también participó en su construcción. La clave fue reducir al mínimo el contacto con el agua y aprovechar la potencia extrema del motor. En esencia, no se trata de transporte, sino de un barco creado para un único objetivo: ir más rápido que cualquier otra sobre la superficie del agua.

Barco más rápido (2)

Como es el barco más veloz del mundo

Cada parte del barco fue pensada para reducir la fricción y aprovechar al máximo la potencia del motor, convirtiéndolo en una auténtica joya del mundo naval.

Construido principalmente en madera y fibra de vidrio, el barco combina resistencia y ligereza, dos cualidades esenciales para alcanzar una velocidad tan extrema. A diferencia de las embarcaciones tradicionales, utiliza un motor a reacción Westinghouse J34, similar al de los aviones de combate, que le permite casi “volar” sobre el agua, dejando tras de sí una estela impresionante.

Con su cabina cerrada, sus tonos amarillos y naranjas, y su aspecto imponente, este barco simboliza la unión entre la audacia humana y la tecnología. Este barco sigue siendo una leyenda en el mundo de la náutica y un ícono eterno de la búsqueda por alcanzar la máxima velocidad.