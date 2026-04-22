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El barco más rápido de la historia: superó la velocidad de 500 km/h

Una hazaña tecnológica que redefine los límites de la velocidad sobre el agua, llevando la ingeniería naval a un terreno que parecía imposible.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Hay máquinas que no solo avanzan, sino que rompen la idea misma de lo posible. El barco más rápido de la historia superó una velocidad de 500 km/h, desafiando la resistencia del agua y llevando la ingeniería al límite.

No es solo una cifra récord, sino una demostración de hasta dónde puede llegar la ambición humana. En ese instante fugaz, el agua deja de ser un freno y se convierte en el escenario de una hazaña para este barco.

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El barco más rápido de la historia: superó la velocidad de 500 km/h

Se trata del Spirit of Australia, el barco que ostenta el récord absoluto de velocidad sobre el agua. Fue diseñado específicamente para romper límites y, en 1978, logró superar los 500 km/h (511 km/h), una cifra que hasta hoy sigue siendo difícil de igualar. No es un barco convencional: funciona con un motor a reacción, más parecido al de un avión que al de una embarcación tradicional.

Detrás de esa hazaña está Ken Warby, quien no solo lo pilotó, sino que también participó en su construcción. La clave fue reducir al mínimo el contacto con el agua y aprovechar la potencia extrema del motor. En esencia, no se trata de transporte, sino de un barco creado para un único objetivo: ir más rápido que cualquier otra sobre la superficie del agua.

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Como es el barco más veloz del mundo

Cada parte del barco fue pensada para reducir la fricción y aprovechar al máximo la potencia del motor, convirtiéndolo en una auténtica joya del mundo naval.

Construido principalmente en madera y fibra de vidrio, el barco combina resistencia y ligereza, dos cualidades esenciales para alcanzar una velocidad tan extrema. A diferencia de las embarcaciones tradicionales, utiliza un motor a reacción Westinghouse J34, similar al de los aviones de combate, que le permite casi “volar” sobre el agua, dejando tras de sí una estela impresionante.

Con su cabina cerrada, sus tonos amarillos y naranjas, y su aspecto imponente, este barco simboliza la unión entre la audacia humana y la tecnología. Este barco sigue siendo una leyenda en el mundo de la náutica y un ícono eterno de la búsqueda por alcanzar la máxima velocidad.

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