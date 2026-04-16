El nuevo misil de China que desafía a todos los barcos portaaviones del mundo

El DF-26 amplía el alcance hasta el Pacífico occidental, mientras el YJ-21 incorpora tecnología hipersónica de respuesta rápida. Más que armas aisladas, estos misiles de China forman parte de una estrategia de negación de acceso que busca limitar la libertad operativa de las flotas estadounidenses en la región.

Misil YJ-21 (1)

¿Por qué estos misiles de China son esenciales?

En cuanto al misil YJ-21, el más nuevo. representa la convergencia de la tecnología hipersónica y las municiones de precisión, ofreciendo capacidades sin precedentes para atacar objetivos marítimos de alto valor, como grupos de portaaviones. Se trata de un misil de dos etapas con combustible sólido, que cuenta con sistemas aerodinámicos y de propulsión únicos, optimizados para el vuelo hipersónico.

El misil antibuque hipersónico YJ-21 representa un avance revolucionario en la guerra naval moderna. Con su velocidad extrema, guiado de precisión y avanzada maniobrabilidad, es un arma potente diseñada para desafiar las doctrinas navales tradicionales y reconfigurar la dinámica de poder en el Indo-Pacífico.

Estos misiles de China son esenciales ya que: