El sistema de China, aún envuelto en detalles técnicos limitados, se enmarca en una estrategia de modernización militar que busca reforzar la disuasión en escenarios de alta tensión. En el contexto del Indo-Pacífico, este tipo de armamento introduce un nuevo nivel de complejidad estratégica, donde la movilidad y la seguridad de las grandes flotas quedan bajo una presión creciente.
El nuevo misil de China que desafía a todos los barcos portaaviones del mundo
China ha desarrollado una nueva generación de misiles antibuque que desafía directamente la supremacía de los barcos portaaviones. Entre ellos destacan el DF-21D, el DF-26 y el más reciente YJ-21, todos diseñados para atacar objetivos navales de gran valor a largas distancias. El DF-21D es conocido como “asesino de portaaviones” por su capacidad balística con guiado terminal.
El DF-26 amplía el alcance hasta el Pacífico occidental, mientras el YJ-21 incorpora tecnología hipersónica de respuesta rápida. Más que armas aisladas, estos misiles de China forman parte de una estrategia de negación de acceso que busca limitar la libertad operativa de las flotas estadounidenses en la región.
¿Por qué estos misiles de China son esenciales?
En cuanto al misil YJ-21, el más nuevo. representa la convergencia de la tecnología hipersónica y las municiones de precisión, ofreciendo capacidades sin precedentes para atacar objetivos marítimos de alto valor, como grupos de portaaviones. Se trata de un misil de dos etapas con combustible sólido, que cuenta con sistemas aerodinámicos y de propulsión únicos, optimizados para el vuelo hipersónico.
El misil antibuque hipersónico YJ-21 representa un avance revolucionario en la guerra naval moderna. Con su velocidad extrema, guiado de precisión y avanzada maniobrabilidad, es un arma potente diseñada para desafiar las doctrinas navales tradicionales y reconfigurar la dinámica de poder en el Indo-Pacífico.
Estos misiles de China son esenciales ya que:
- El YJ-21, según estimaciones abiertas, puede alcanzar velocidades hipersónicas en su etapa terminal, lo que reduce el tiempo de reacción de sistemas navales a minutos o incluso segundos en escenarios de impacto.
- El DF-26 puede cubrir distancias superiores a los 5.000 km, lo que le permite alcanzar objetivos como Guam desde el continente chino, ampliando el radio de presión militar en el Pacífico occidental.
- Estos sistemas se apoyan en satélites, drones y radares costeros integrados con el sistema BeiDou para actualizar en tiempo real la posición de objetivos navales en movimiento.
- El DF-21D incorpora vehículos de reentrada maniobrables (MaRV), diseñados específicamente para ajustar la trayectoria en fase final y atacar blancos navales dinámicos como grupos de portaaviones.
- El sistema no depende de un único lanzador: puede integrarse en plataformas terrestres móviles, destructores Tipo 055 y bombarderos estratégicos H-6K, aumentando su flexibilidad operativa y dificultad de detección previa.