Construyen el ascensor de barcos más grande del mundo: medirá 103 metros de largo, elevará hasta 5.500 toneladas

Lo interesante de esta infraestructura es por qué se construye. No es solo por innovación, sino por eficiencia y estrategia. Permitirá hacer mantenimiento de barcos más rápido, reducir costos y convertir la zona en un centro industrial y naval clave. En el fondo, es una forma de ganar tiempo, capacidad y peso en el mapa marítimo global.

Asensor (1)

La importancia de esta infraestructura

Detrás del proyecto Darwin Ship Lift Facility hay mucha más complejidad de la que parece a simple vista. No es solo un “ascensor”, sino una instalación industrial completa pensada para operar de forma continua. Puede trabajar con barcos de hasta 150 metros de eslora en agua y 118 metros en seco, algo clave para atender distintos tipos de flota .

También hay toda una infraestructura invisible que lo hace posible. El proyecto requiere dragado del puerto, creación de canales de acceso y una cuenca de maniobra para que los barcos puedan alinearse antes de entrar al sistema . Incluso se están construyendo estructuras gigantes como muros marinos con decenas de bloques (caissons) para sostener la instalación . Todo esto forma parte de una obra de más de 500 millones de dólares, que lleva años de retrasos y ajustes, pero que apunta a estar operativa hacia 2026 .

Va a permitir reparar barcos militares, pesqueros y comerciales sin que tengan que viajar miles de kilómetros a otros puertos, algo que hoy limita la actividad en la región . Por eso, más que una curiosidad de ingeniería, este “ascensor” es una pieza clave para la logística, la defensa y la economía marítima a escala global.