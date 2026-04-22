La buena y la mala noticia que recibió Godoy Cruz antes del duelo ante Colón de Santa Fe

Si se quiere, la otra buena noticia es que, ante el Trueno Verde, volvió a jugar Juan Andrada (entró justamente por Orosco). Y, si bien no completó el partido y no estaría al cien, es una carta que de a poco estaría a disposición de Mariano Toedtli.

arce ulariaga Nahuel Ulariaga y Lucas Arce podrían no jugar el domingo ante Colón de Santa Fe.

El aspecto a considerar tiene que ver con Nahuel Ulariaga. El delantero de Godoy Cruz sintió una molestia al finalizar una jugada de ataque a fines de la primera mitad y se fue reemplazado en el entretiempo. En principio, tendría solo una contractura en el posterior pero también será monitoreado en los días venideros.

Por último, lo negativo tiene que ver con el hecho de que Godoy Cruz (hasta el momento) no recibió respuesta de la apelación a la sanción de Lucas Arce (fue expulsado en el encuentro ante San Telmo por la fecha 9 y recibió tres fechas de suspensión. El lateral solo ha cumplido una fecha de su castigo y, de mantenerse la decisión inicial del Tribunal de Disciplina, el lateral no solo no jugará ante el Sabalero sino que recién podrá regresar en el duelo ante Racing de Córdoba por la fecha 13.

A qué hora juega Godoy Cruz ante Colón de Santa Fe

El domingo, el Expreso visitará el Cementerio de los Elefantes a partir de las 19 por la fecha 11 de la Primera Nacional. El encuentro se puede ver por la señal de LPF Play y será transmisión de Radio Nihuil.