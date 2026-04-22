Wifi: por qué recomiendan colocar un colador metálico detrás del router y para qué sirve

Al colocar un colador metálico justo detrás del aparato, lo que estamos haciendo es fabricar una antena parabólica artesanal. El metal no permite que las ondas se pierdan hacia atrás, sino que las frena y las redirige con fuerza.

colador viejo El colador no solo actúa como un escudo, sino que también impulsa la señal del wifi.

Este truco casero tiene una utilidad muy específica: la focalización. Si vives en un piso largo y el internet no llega bien a tu habitación, este accesorio de cocina puede ser tu mejor aliado. En concreto, sirve para enfocar la señal hacia adelante.

Además de ganar alcance, el colador actúa como un escudo contra las interferencias. Al ser metálico, bloquea el ruido de otros dispositivos electrónicos que puedas tener, permitiendo que la conexión sea más limpia.

Elementos que pueden potenciar la señal del wifi