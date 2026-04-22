Wifi: por qué recomiendan colocar un colador metálico detrás del router y para qué sirve

Parece una locura, pero cada vez más gente recurre a un truco casero que, aunque visualmente sea un poco extraño, tiene una explicación física que te va a sorprender: usar un colador de pasta para salvar el wifi de tu casa.
Aunque muchos crean que es mentira, lo cierto es que el internet de tu casa puede ser potenciado con diferentes elementos caseros que intensifican la señal o la protegen de objetos que provocan lo contrario a lo mencionado.
Por qué colocar un colador metálico detrás del router del wifi
El problema de muchos hogares es que el router se coloca donde menos molesta, generalmente contra una pared o en un rincón. Esto provoca que gran parte de la señal de wifi se pierda atravesando paredes o dirigiéndose adonde no tiene que ir.
Al colocar un colador metálico justo detrás del aparato, lo que estamos haciendo es fabricar una antena parabólica artesanal. El metal no permite que las ondas se pierdan hacia atrás, sino que las frena y las redirige con fuerza.
Este truco casero tiene una utilidad muy específica: la focalización. Si vives en un piso largo y el internet no llega bien a tu habitación, este accesorio de cocina puede ser tu mejor aliado. En concreto, sirve para enfocar la señal hacia adelante.
Además de ganar alcance, el colador actúa como un escudo contra las interferencias. Al ser metálico, bloquea el ruido de otros dispositivos electrónicos que puedas tener, permitiendo que la conexión sea más limpia.
Elementos que pueden potenciar la señal del wifi
- Latas de aluminio (refresco o cerveza): al cortarlas y abrirlas en forma de parábola, funcionan como un espejo que redirige la señal del wifi hacia una dirección específica.
- Papel de aluminio: es el truco casero por excelencia para forrar cartones o paredes detrás del router y evitar que la señal se pierda a través de los muros exteriores.
- Bandejas de horno o metal: colocarlas estratégicamente detrás del equipo ayuda a bloquear interferencias que vengan desde atrás y rebotar la señal propia hacia el frente.
- Tubos de cartón forrados con metal: funcionan como "cañones" de señal si necesitas que el wifi atraviese un pasillo largo y estrecho sin dispersarse.
- Superficies de mármol o granito: aunque no potencian la señal, sirven como excelentes disipadores de calor para que el router no se sobrecaliente y pierda rendimiento.
- CDs o DVDs viejos: la cara brillante tiene una capa metálica que puede reflejar las ondas si se colocan varios formando una pantalla detrás de las antenas.
- Cajas de cartón grandes: forradas con aluminio, pueden crear una "zona de sombra" para proteger tu señal de las redes de los vecinos que causan interferencia.