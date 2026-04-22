Diego Mondino palpitó el clásico ante la Lepra y destacó un punto clave que tiene Gimnasia y Esgrima

Sobre cómo llega cada equipo. "Me da la sensación de que los dos equipos llegan bien. Yo me tengo que preocupar por nosotros. Creo que pudimos revertir lo de la Copa Argentina; en el torneo estamos haciendo pie, estamos sacando puntos. Así que creo que llegamos en un crecimiento importante desde que llegó Darío (Franco). Así que me parece que nos va a encontrar bien el clásico, que es un partido aparte".

Mondino.-gimnasia y esgrima. Diego Mondino, el capitán de Gimnasia y Esgrima.

El mensaje para el hincha de Gimnasia y Esgrima de cara al Superclásico mendocino. "Al hincha, que siga feliz, que nos acompañen, que va a ser un camino largo, va a ser duro. Pero que el grupo se está asentando en la categoría, lo está peleando y que vamos a dar pelea hasta el final. Que sigan confiando".

El cambio de aire que le dio Darío Franco a Gimnasia y Esgrima

Por otra parte, Diego Mondino puntualizó en el cambio de entrenador en el Lobo y reveló el pedido de Darío Franco para todo el plantel en su llegada. "Darío (Franco) tiene otra propuesta. Se lo ve desde afuera con su intensidad que transmite. Nos ha pedido que seamos un equipo intenso, que proponga, que seamos ofensivos, así que tratando de acostumbrarnos a la idea, que realmente es nueva para nosotros, pero creo que lo estamos haciendo bien. Los resultados se nos están dando, así que hay que seguir por este camino y seguir trabajando porque el torneo, si bien ya está terminando la primera etapa, nos queda un camino largo por delante y que tenemos que seguir sumando.

Embed - Diego Mondino destacó la fortaleza de Gimnasia y Esgrima en la previa de clásico ante la Lepra

Por último, el capitán de Gimnasia y Esgrima destacó qué fortaleza tiene el grupo de cara al clásico mendocino frente a Independiente Rivadavia y remarcó la ilusión de poder meterse en los playoffs."Este grupo es muy ambicioso, siempre quiere más. Creo que mereceríamos tener algo más de lo que tenemos, pero bueno, hoy estamos en esta realidad, así que hay que seguir creciendo porque estamos ilusionados de poder clasificar".