El duro relato de un ex Boca sobre cómo quedó el vestuario tras la caída ante River en Madrid

Un ex futbolista de Boca contó lo que vivió en la dura derrota en el Superclásico ante River, en Madrid, por la Copa Libertadores 2018. Se trata del ex defensor xeneize Julio Buffarini, quien hizo un duro relato.
Un ex jugador de Boca contó lo que vivió en la dura caída ante River en Madrid por la Copa Libertadores 2018. Es que muchos hinchas de River le recordaron esa final a los Xeneizes
Un ex futbolista de Boca contó lo que vivió en la dura derrota en el Superclásico ante River, en Madrid, por la Copa Libertadores 2018. Se trata del ex defensor xeneize Julio Buffarini, quien hizo un duro relato.
La polémica victoria de Boca sobre River por 1 a 0 en el Monumental de este domingo, por la fecha 15 del Torneo Apertura, volvió a poner al Superclásico en las charlas de café. Ante las cargadas de los Xeneizes, los fanáticos del Millonario les recuerdan la final.
Esa final -fue la última que se jugó con partidos de ida y vuelta- debió postergarse un día por una intensa lluvia y finalizó igualado 2-2 en La Bombonera. Antes del partido de vuelta que se iba a jugar en el Monumental, hubo incidentes con el micro de Boca que obligaron a suspender la jornada. El cotejp se jugó unas semanas después en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde River ganó 3-1 y se quedó con el título.
"Fue duro, durísimo. Perder cualquier final es duro y ni hablar una final de Libertadores con tu clásico rival. Después de que se terminó el partido entramos al vestuario y había un dolor muy grande", contó el lateral derecho en una entrevista con ESPN.
"Los momentos buenos y malos siempre están en la cabeza. Me acuerdo que habló el técnico, como debe ser. Justo había pasado lo de Fer Gago que se lesiona y también habló él, pero después de eso nos bañamos y nos subimos al micro", añadió.
"Después nos subimos al avión y era una locura porque habíamos ido con nuestras familias y ya había nenes que estaban en una edad en la que entendían y lloraban. La verdad que no fue para nada lindo, pero bueno uno también aprende de las derrotas", cerró.