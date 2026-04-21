El duro relato de un ex Boca sobre cómo quedó el vestuario tras la caída ante River en Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046597000993337586&partner=&hide_thread=false ¿CÓMO ESTABA EL VESTUARIO DE BOCA POST DERROTA EN MADRID? Así lo cuenta Julio Buffarini, quien fue titular en el Xeneize ante River en la vuelta de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2018.



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Julio Buffarini recordó lo que vivió Boca tras caer ante River en Madrid

"Fue duro, durísimo. Perder cualquier final es duro y ni hablar una final de Libertadores con tu clásico rival. Después de que se terminó el partido entramos al vestuario y había un dolor muy grande", contó el lateral derecho en una entrevista con ESPN.

River campeón en Madrid River le ganó la final de la Libertadores a Boca en Madrid.

"Los momentos buenos y malos siempre están en la cabeza. Me acuerdo que habló el técnico, como debe ser. Justo había pasado lo de Fer Gago que se lesiona y también habló él, pero después de eso nos bañamos y nos subimos al micro", añadió.

"Después nos subimos al avión y era una locura porque habíamos ido con nuestras familias y ya había nenes que estaban en una edad en la que entendían y lloraban. La verdad que no fue para nada lindo, pero bueno uno también aprende de las derrotas", cerró.