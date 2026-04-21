Un mensaje picante para River: una figura de Boca le tiró un palito al Millonario después del Superclásico

"Es una alegría enorme saber que todo está en orden. Jugar un Superclásico, ganarlo y de esta manera te llena de felicidad. Saber que a toda la gente que está acompañando le haces la semana divina es lindo", añadió el ex jugador de Estudiantes de La Plata.

ascacibar Ascacíbar anda bien en el Xeneize.

Luego habló del buen gruponque tiene Boca, que lleva un invicto de 13 partidos: "Un grupo se va creando y formando con los meses. Hay que seguir alimentándolo. Obviamente, estamos preparados para pelear grandísimas cosas, es lo que les transmito a mis compañeros. No hay que bajar nunca la guardia ni relajarse. Hay que seguir metiéndole. Se está gestando algo grande, lo veo".

"La exposición nacional es mucho más grande: todos miran a Boca. Quieras o no estás expuesto a estar en tu máximo nivel. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Ya lo había escuchado, pero después tenés que transitarlo", cerró.