Un mensaje picante para River: una figura de Boca le tiró un palito al Millonario después del Superclásico

Un referente de Boca le mandó un picante mensaje a River tras vencerlo por 1 a 0 en el Superclásico que se jugó en el estadio Monumental. Se trata del Ruso Santiago Ascacíbar, quien se manifestó fanático del equipo xeneize.
Un referente de Boca le mandó un picante mensaje a River tras vencerlo por 1 a 0 en el Superclásico que se jugó en el estadio Monumental. Se trata del Ruso Santiago Ascacíbar, quien se manifestó fanático del equipo xeneize.
Santiago Ascacíbar, quien jugó su primer Superclásico, le tiró un palito al Millonario tras el polémico triunfo auriazul por 1 a 0, con gol, de Leandro Paredes. El partido dejó tela para cortar, ya que sobre el final hubo un claro penal que no le cobraron al conjunto orientado por Eduardo Coudet, tras una falta de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta.
"Falta, hay que esperar, pero me encantaría tener otro partido en la instancia que toque", tiró Ascacíbar en Radio La Red cuando le consultaron sobre la chance de enfrentar nuevamente a River en una instancia de playoffs.
"Es una alegría enorme saber que todo está en orden. Jugar un Superclásico, ganarlo y de esta manera te llena de felicidad. Saber que a toda la gente que está acompañando le haces la semana divina es lindo", añadió el ex jugador de Estudiantes de La Plata.
Luego habló del buen gruponque tiene Boca, que lleva un invicto de 13 partidos: "Un grupo se va creando y formando con los meses. Hay que seguir alimentándolo. Obviamente, estamos preparados para pelear grandísimas cosas, es lo que les transmito a mis compañeros. No hay que bajar nunca la guardia ni relajarse. Hay que seguir metiéndole. Se está gestando algo grande, lo veo".
"La exposición nacional es mucho más grande: todos miran a Boca. Quieras o no estás expuesto a estar en tu máximo nivel. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Ya lo había escuchado, pero después tenés que transitarlo", cerró.