Cómo fue el primer día del Taty Castellanos en el West Ham y su emotiva despedida de Lazio

Valentín Castellanos, de 27 años, compartió imágenes de la presentación y también del que fue su primer entrenamiento en Inglaterra tras haber firmado su contrato que se extiende hasta junio del 2030.

La despedida de Taty Castellanos de Lazio

Antes de anunciarse oficialmente su transferencia al West Ham, Valentín Castellanos hizo una publicación en la que se despidió de los hinchas de Lazio, club en el que hizo 22 goles en 98 partidos oficiales.

"Nunca es fácil decir adiós, especialmente cuando tienes que cerrar un capítulo que ha sido significativo a nivel personal y profesional. Llegué a Lazio con ganas y ganas de crecer, y ahora me voy con la serenidad de haberlo dado todo", dijo el delantero que llegó desde el Girona de España.

"Usar esta camiseta fue un verdadero orgullo. Experimentar el club desde el interior me permitió sentir la pasión y la verdadera emoción en todo momento", manifestó.

"Hoy es el momento de seguir adelante con nuevas metas, pero quiero que sepan lo mucho que dejaron una huella en mi corazón", aseguró el Taty.

A la hora de los agradecimientos el mendocino destacó "a la dirección, a mis compañeros, al personal técnico y a toda la gente que trabaja día a día en el club. Y especialmente los fans de Laziali, que siempre me han apoyado".

"Gracias por permitirme ser parte de tu historia. Solo sé que siempre seré un LAZIALE. Por siempre y para siempre, Taty", finalizó.