Si tienes una toalla vieja en casa, aprendé a convertirla en una maceta

Cuando tenemos una toalla vieja y rota, lo primero que hacemos con ella es usarla para limpiar algún rincón de la casa, para hacer una cama o cucha para un perro, etc.
En esta ocasión te enseñaremos a convertir una toalla vieja y rota en una maceta para que puedas colocar una planta y decorar tu jardín o algún rincón de la casa.
¿Cómo se puede reciclar una toalla vieja y rota?
Materiales
- Toalla vieja
- Cemento
- Recipiente grande
- Opcional: pintura, pinceles, barniz
- Balde
El primer paso consiste en preparar el cemento, el cual no debe quedar ni muy líquido, ni muy espeso, ya que la idea es sumergir en ella la toalla y que la misma quede bien empapada.
Una vez que la toalla quede bien empapada con el cemento, deberás ubicarla sobre un recipiente estable para que tome forma. Te aconsejamos usar un balde viejo (como se puede ver en el video). No te olvides, antes de que comience a secarse el cemento, de darle forma a los pliegues.
A continuación deberás esperar un par de horas para que la toalla se seque y adquiera la forma del balde o recipiente. Para lograr esto, te aconsejamos dejar la toalla secar en un sitio aislado por entre unas 24-48 horas.
El próximo paso será hacerle un par de agujeros en su base y si lo deseas puedes pintar esta maceta con los colores que quieras. Si decides pintarla, te aconsejamos finalizar con una mano de barniz para darle brillo y protegerla del sol, del viento y de la lluvia.
En caso de que quieras dejar la maceta con su color natural, te aconsejamos tomar un poco más de cemento, el cual deberá estar más firme, y reforzar los bordes.