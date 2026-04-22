Si tienes una toalla vieja en casa, aprendé a convertirla en una maceta

Toalla vieja

Cemento

Recipiente grande

Opcional: pintura, pinceles, barniz

Balde

Toallas Las toallas viejas y rotas pueden convertirse en macetas.

El primer paso consiste en preparar el cemento, el cual no debe quedar ni muy líquido, ni muy espeso, ya que la idea es sumergir en ella la toalla y que la misma quede bien empapada.

Una vez que la toalla quede bien empapada con el cemento, deberás ubicarla sobre un recipiente estable para que tome forma. Te aconsejamos usar un balde viejo (como se puede ver en el video). No te olvides, antes de que comience a secarse el cemento, de darle forma a los pliegues.

A continuación deberás esperar un par de horas para que la toalla se seque y adquiera la forma del balde o recipiente. Para lograr esto, te aconsejamos dejar la toalla secar en un sitio aislado por entre unas 24-48 horas.

Embed - Inna Frame on Instagram: "A towel, some cement… and a little creativity That’s all it takes to create something beautiful for your home. DIY doesn’t have to be complicated or expensive. This simple idea turned into one of my favorite planters Save this and try it yourself #diygarden #diy #budgetdecor #homedecorating" View this post on Instagram

El próximo paso será hacerle un par de agujeros en su base y si lo deseas puedes pintar esta maceta con los colores que quieras. Si decides pintarla, te aconsejamos finalizar con una mano de barniz para darle brillo y protegerla del sol, del viento y de la lluvia.

En caso de que quieras dejar la maceta con su color natural, te aconsejamos tomar un poco más de cemento, el cual deberá estar más firme, y reforzar los bordes.