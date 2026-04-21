Adam Bareiro rompió el silencio y explicó por qué hizo el Topo Gigio ante River

Aunque el gesto cobró relevancia por el escenario y el rival, el delantero de Boca aseguró que él ya había realizado esa celebración: en su debut por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, donde marcó un doblete.

En aquella oportunidad, tuvo un destinatario claro: Juan Román Riquelme. Bareiro reveló que fue una forma de retribuir la confianza del presidente del club, quien gestionó su llegada a la institución. "Ahora me sumé al festejo de Paredes, pero ya se lo había dedicado a Román", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046203685223448837&partner=&hide_thread=false ¡ADAM TUVO SU CLÁSICO PERSONAL! Bareiro se sumó al festejo de Paredes e hizo el Topo Gigio de cara a los hinchas de River.



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dBiIrsrIas — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2026

Presente goleador y sueño mundialista

El presente de Bareiro en Boca contrasta con lo que fue su paso por River. En Núñez jugó 16 partidos y no pudo convertir goles. Por su parte, con el Xeneize ya acumula cinco tantos en diez encuentros disputados

Esta efectividad no solo lo posiciona como delantero titular para Claudio Úbeda, sino que le permite soñar con ganarse un lugar en la consideración de Gustavo Alfaro, a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2046658223290110017&partner=&hide_thread=false "ESTOY SOÑANDO MUCHO CON EL MUNDIAL"



Adam Bareiro y la posibilidad de jugar la Copa del Mundo con Paraguay.



Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Mg0jTwCnuk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 21, 2026

"Vine acá para hacer las cosas bien. Si sigo haciendo goles y siendo importante, me van a tener en consideración. Es un sueño muy grande", confesó respecto a la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Además del Topo Gigio, el delantero se refirió al ya habitual festejo del truco que comparte con Miguel Merentiel y Paredes, una iniciativa que nació en una concentración junto a Javier García y que se ha convertido en una marca registrada del vestuario boquense en este semestre.