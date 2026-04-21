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Adam Bareiro rompió el silencio y explicó por qué hizo el Topo Gigio ante River

Adam Bareiro vivió un domingo especial. Tras la victoria de Boca en el Superclásico, el delantero paraguayo reveló el motivo por el que realizó el Topo Gigio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Adam Bareiro vivió de manera especial el triunfo en el Superclásico.

Adam Bareiro vivió de manera especial el triunfo en el Superclásico.

La victoria de Boca en el Superclásico ante River dejó una imagen que no tardó en incendiar las redes sociales: el desafiante Topo Gigio de Adam Bareiro en pleno gol de Leandro Paredes. El delantero paraguayo imitó a su compañero, en una celebración que sigue dando que hablar.

Tras el triunfo del Xeneize, exjugador del Millonario rompió el silencio para explicar el trasfondo de su gesto durante el único grito que hubo en el estadio Monumental.

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Qué dijo Adam Bareiro tras la victoria de Boca en el Monumental

En su diálogo con ESPN, Adam Bareiro desestimó cualquier intención de generar polémica y aclaró que su reacción fue espontánea ante la importancia del gol. "Me sumé al festejo de Lea, era un gol muy importante, era ponernos en ventaja", señaló.

Aunque el gesto cobró relevancia por el escenario y el rival, el delantero de Boca aseguró que él ya había realizado esa celebración: en su debut por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, donde marcó un doblete.

En aquella oportunidad, tuvo un destinatario claro: Juan Román Riquelme. Bareiro reveló que fue una forma de retribuir la confianza del presidente del club, quien gestionó su llegada a la institución. "Ahora me sumé al festejo de Paredes, pero ya se lo había dedicado a Román", explicó.

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Presente goleador y sueño mundialista

El presente de Bareiro en Boca contrasta con lo que fue su paso por River. En Núñez jugó 16 partidos y no pudo convertir goles. Por su parte, con el Xeneize ya acumula cinco tantos en diez encuentros disputados

Esta efectividad no solo lo posiciona como delantero titular para Claudio Úbeda, sino que le permite soñar con ganarse un lugar en la consideración de Gustavo Alfaro, a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

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"Vine acá para hacer las cosas bien. Si sigo haciendo goles y siendo importante, me van a tener en consideración. Es un sueño muy grande", confesó respecto a la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Además del Topo Gigio, el delantero se refirió al ya habitual festejo del truco que comparte con Miguel Merentiel y Paredes, una iniciativa que nació en una concentración junto a Javier García y que se ha convertido en una marca registrada del vestuario boquense en este semestre.

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