Duras críticas contra Garnacho: "Se le subió la fama a la cabeza"

Alejandroi Garnacho recibió duras críticas. El delantero del Chelsea de Inglaterra, que integró la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni, anda mal.
El delantero del Chelsea de Inglaterra Alejandro Garnacho recibió duras críticas. El atacante que estuvo en la consideración del entrenador de la Selección argentina anda mal
Alejandroi Garnacho recibió duras críticas. El delantero del Chelsea de Inglaterra, que integró la Selección argentina que dirige Lionel Scaloni, anda mal.
Garnacho arribó al Chelsea para reencaminar su carrera tras haberse ido por la puerta de atrás del Manchester United, pero el entrenador blue Ruben Amorim habría decidido transferirlo en el próximo mercado de pases.
Paul Scholes y Nicky Butt, dos ex Manchester United, hablaron de Garnacho en el podcast "The Good, the Bad and The Football".
Butt tuvo al futbolista nacido en Madrid cuando llegó a las divisiones inferiores del club británico.
"Firmó a los 16 y yo en ese entonces era el director de la cantera. Fue una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco reservado, tenía una opinión muy alta de sí mismo", comenzó diciendo el también ex Newcastle y Selección de Inglaterra.
"Pensé que tenía algo especial. Y cuando llegó al primer equipo se le subió la fama a la cabeza demasiado rápido. Alcanzó el estatus de superestrella demasiado pronto. Y no es que un exjugador diga que les pagan demasiado, espero que a los jugadores jóvenes les paguen millones", cerró Butt.
El Chelsea sufrió este martes ante el Brighton & Hove Albion su quinta derrota consecutiva en la Premier League, todas ellas sin marcar un solo gol. El equipo londinense, que tuvo a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en sus filas, perdió por 3 a 0 y se aleja de la clasificación para la Champions League.
Es casi un hecho que los Blues no estarán en la máxima competición europea del próximo año, lo que le puede costarle el puesto a Liam Rosenior, pese a que firmó contrato en enero pasado por seis años y medio.