Duras críticas contra Garnacho: "Se le subió la fama a la cabeza"

Butt tuvo al futbolista nacido en Madrid cuando llegó a las divisiones inferiores del club británico.

"Firmó a los 16 y yo en ese entonces era el director de la cantera. Fue una operación en la que también ficharon a Álvaro Fernández. Garnacho siempre fue un poco reservado, tenía una opinión muy alta de sí mismo", comenzó diciendo el también ex Newcastle y Selección de Inglaterra.

Alejandro Garnacho recibió duras críticas

"Pensé que tenía algo especial. Y cuando llegó al primer equipo se le subió la fama a la cabeza demasiado rápido. Alcanzó el estatus de superestrella demasiado pronto. Y no es que un exjugador diga que les pagan demasiado, espero que a los jugadores jóvenes les paguen millones", cerró Butt.

enzo fernandez garnacho

El Chelsea, con Garnacho y Enzo Fernández, cayó ante Brighton

El Chelsea sufrió este martes ante el Brighton & Hove Albion su quinta derrota consecutiva en la Premier League, todas ellas sin marcar un solo gol. El equipo londinense, que tuvo a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en sus filas, perdió por 3 a 0 y se aleja de la clasificación para la Champions League.

Es casi un hecho que los Blues no estarán en la máxima competición europea del próximo año, lo que le puede costarle el puesto a Liam Rosenior, pese a que firmó contrato en enero pasado por seis años y medio.