Está casi afuera del Mundial, pero Garnacho fue optimista sobre su futuro en la Selección argentina

Garnacho es español, pero decidió jugar en la Albiceleste. Sin embargo, nunca pudo explotar todo su talento y fue perdiendo terreno, a tal punto que hoy está afuera de la lista para el Mundial 2026.

garnacho 2.jfif Garnacho quiere aportarle su talento a la Selección argentina.

Garnacho explicó por qué razón eligió jugar en la Selección argentina

"¿Por qué elegí jugar en Argentina? Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo fue a trabajar a España y se quedaron ahí. Después mi mamá conoció a mi papá. La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo", dijo el Bichito, que integró el plantel campeón de Copa América 2024 pero no fue llamado por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias.