Está casi afuera del Mundial, pero Garnacho fue optimista sobre su futuro en la Selección argentina

Alejandro Garnacho es optimista a pesar de todo. El delantero del Chelsea habló sobre su futuro en la Selección argentina, a pesar estar casi afuera del Mundial.
El delantero del Chelsea Alejandro Garnacho lanzó una frase optimista sobre su futuro en la Selección argentina, a pesar estar casi afuera del Mundial
Alejandro Garnacho es optimista a pesar de todo. El delantero del Chelsea habló sobre su futuro en la Selección argentina, a pesar estar casi afuera del Mundial.
Garnacho es español, pero decidió jugar en la Albiceleste. Sin embargo, nunca pudo explotar todo su talento y fue perdiendo terreno, a tal punto que hoy está afuera de la lista para el Mundial 2026.
"¿Por qué elegí jugar en Argentina? Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía 9 años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo fue a trabajar a España y se quedaron ahí. Después mi mamá conoció a mi papá. La razón fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro. Messi también es una gran parte de esto, tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil. Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo", dijo el Bichito, que integró el plantel campeón de Copa América 2024 pero no fue llamado por Lionel Scaloni en las últimas convocatorias.
En la Mayor jugó ocho partidos oficiales (270 minutos en cancha) y una medalla de campeón de América.
Habló de lo que significó compartir cancha con Lionel Messi, a quien llenó de elogios en ESPN: "Siempre recuerdo la primera vez que estuve con él en una concentración, compartiendo cada día, comiendo, entrenando, durmiendo… Una semana con él, fue un sueño. Le pedí una foto".
"Es una persona normal. Si estás comiendo con el resto de los jugadores, lo ves a Messi, pero es una persona normal. Es muy humilde, cuando lo ves entrenar ves su calidad", cerró.