FA Cup: Manchester City goleó a Liverpool y Chelsea, sin Enzo y con Garnacho, es semifinalista

El noruego Erling Haaland abrió el marcador de penal antes del final del primer tiempo, aumentó en el inicio del complemento, el ghanés Semenyo puso el 3-0 y Haaland completó el triplete y el 4-0 definitivo.

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Con este resultado, el Manchester City avanza a la semifinal de la FA Cup donde espera rival ya que este se definirá por sorteo que se llevará a cabo este domingo tras el encuentro que completará los cuartos de final entre West Ham, con el Taty Castellanos, y Leeds United.

Chelsea, sin Enzo Fernández y con Garnacho, es semifinalista de la FA Cup

Chelsea, en medio del revuelo por la sanción a Enzo Fernández, goleó en Stamford Bridge al modesto Port Vale por 7 a 0 y avanzó a semifinales de la FA Cup.

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El neerlandés Jorrel Hato, el brasileño Joao Pedro, Jordan Lawrence-Gabriel en contra de su valla, Tosin Adarabioyo, otros dos brasileños como Andrey Santos y Estevao y Alejandro Garnacho, quien ingresó desde el banco, marcaron los goles de los Blues.

Más tarde, Southampton dio la sorpresa al vencer al Arsenal por 2 a 1 y se convirtió en el tercer semifinalista de la FA Cup.