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FA Cup: Manchester City goleó a Liverpool y Chelsea, sin Enzo y con Garnacho, es semifinalista

marcaron los goles de los Blues que tuvieron a

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Haaland brilló con un triplete.

Haaland brilló con un triplete.

Manchester City goleó de manera contundente al Liverpool y Chelsea, sin el sancionado Enzo Fernández y con con gol de Alejandro Garnacho, apabulló al modesto Port Vale en los partidos que abrieron los cuartos de final de la FA Cup.

El City de Pep Guardiola goleó 4-0 en su cancha al Liverpool y está en semis de otra competencia después de haber ganado recientemente la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup).

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Manchester City va por otro título en la FA Cup.

Manchester City va por otro título en la FA Cup.

Por su parte, Liverpool, dirigido por el neerlandés Arne Slot y con Alexis Mac Allister ingresando en la segunda parte, sufrió un duro golpe antes de iniciar la serie de cuartos de final de la Champions League ante el PSG.

El noruego Erling Haaland abrió el marcador de penal antes del final del primer tiempo, aumentó en el inicio del complemento, el ghanés Semenyo puso el 3-0 y Haaland completó el triplete y el 4-0 definitivo.

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Con este resultado, el Manchester City avanza a la semifinal de la FA Cup donde espera rival ya que este se definirá por sorteo que se llevará a cabo este domingo tras el encuentro que completará los cuartos de final entre West Ham, con el Taty Castellanos, y Leeds United.

Chelsea, sin Enzo Fernández y con Garnacho, es semifinalista de la FA Cup

Chelsea, en medio del revuelo por la sanción a Enzo Fernández, goleó en Stamford Bridge al modesto Port Vale por 7 a 0 y avanzó a semifinales de la FA Cup.

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El neerlandés Jorrel Hato, el brasileño Joao Pedro, Jordan Lawrence-Gabriel en contra de su valla, Tosin Adarabioyo, otros dos brasileños como Andrey Santos y Estevao y Alejandro Garnacho, quien ingresó desde el banco, marcaron los goles de los Blues.

Más tarde, Southampton dio la sorpresa al vencer al Arsenal por 2 a 1 y se convirtió en el tercer semifinalista de la FA Cup.

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