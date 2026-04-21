Le respondieron al juvenil de Boca y de la Selección argentina Sub 17 que dijo: "Le vamos a romper el ..."

Las polémicas del juvenil de Boca y de la Selección argentina Sub 17

Se trata de un caso que rápidamente se volvió viral y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo generando polémicas a su alrededor: por un lado, sobre la identidad del juvenil; por el otro, las sorprendentes declaraciones que abrieron la puerta a una posible respuesta de los colombianos.

En cuanto al primer punto, la transmisión oficial colocó un zócalo que indicaba que el deportista entrevistado era Felipe Echenique, defensor de Lanús; sin embargo, quien expresó las llamativas palabras fue Julio Cora, juvenil de Boca.

Ante esto, Lanús emitió un comunicado explicando la situación: "A raíz de esta confusión, Echenique ha sido objeto de agravios, hostigamiento y amenazas en sus redes sociales, situaciones que repudiamos de forma categórica. Nuestro club no tolera ningún tipo de violencia, y mucho menos cuando recae sobre un joven deportista en pleno desarrollo personal y profesional".

Comunicado Lanús El comunicado de Lanús salvaguardo a su jugador por sobre el de Boca.

Luego, cuando la selección colombiana pisó suelo cafetero, fue Simón Rojas quien enfrentó los micrófonos y fue consultado sobre las declaraciones del argentino: "No hay palabras para describir eso. Nosotros siempre con respeto, como nos decían los profesores".

Embed Simón Rojas, habló sobre las declaraciones del jugador argentino Julio Coria, luego de perder la final con Colombia en el Sudamericano Sub17.



Cortesía: Rivera Sports. pic.twitter.com/rKVzU34gXx — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) April 20, 2026

En diálogo con Rivera Sports, agregó: "Se demuestra en la cancha, la cancha no miente, nosotros vamos con fútbol. Ya por fuera con mucho respeto, y no podemos hacer nada más".

La foto contra la Selección argentina y los dichos del jugador de Boca

Para sumarle un capítulo más a la serie de enfrentamientos luego del duelo que llevaron adelante el pasado martes por la final de la Sudamericana Sub 17, los jugadores cafeteros subieron una imagen que llegó hasta Argentina.

Selección de Colombia Sub 17 El juvenil de Boca tuvo que soportar la cargada en las redes de los colombianos.

La foto muestra a los jugadores colombianos campeones del Sudamericano señalando el trofeo obtenido mientras uno de ellos finge llorar, además de que colocaron la bandera Argentina.