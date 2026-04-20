Video: la frase del jugador de la Selección argentina Sub 17 y de Boca que está dando la vuelta al mundo

Embed Jajajajajajajjajjajajajaa que hptas tan crecidos pic.twitter.com/7nkw1Y3PHa — Santiagoo (@santiaquinho) April 20, 2026

Es que el jugador de la Selección argentina Sub 17 manifestó: "Yo sé que lo vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre".

Desde el ente organizador del Sudamericano aún no han expresado si van a sancionar al juvenil, pero todo indicaría que recibirá un fuerte castigo que tendrá que cumplir en el Mundial a realizarse en Qatar en noviembre de este mismo año.

Selección de Colombia Sub 17 La Selección argentina Sub 17 perdió la final, pero clasificó al Mundial.

Hubo un error en el nombre y apellido del jugador de la Selección argentina Sub 17

La televisación colocó en pantalla que se trataba de Felipe Echenique, defensor de Lanús que no sumó minutos en la final, pero en realidad se trataba de Julio Coria quien realizó las declaraciones.

Coria defiende los colores de Boca Juniors y en el Sudamericano disputó los cinco partidos como titular. Por su lado, el jugador de Lanús recibió ataques en las redes sociales debido a la confusión que se generó por el error de la transmisión.