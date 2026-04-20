Inicio Ovación Mundial Selección argentina sub 17
Sin filtros

Video: la frase del jugador de la Selección argentina Sub 17 y de Boca que está dando la vuelta al mundo

La Selección argentina Sub 17 cayó apabullada en la final del Sudamericano y uno de los jugadores cometió un sorprendente exabrupto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colombia le ganó el Sudamericano a la Selección argentina Sub 20.

Colombia le ganó el Sudamericano a la Selección argentina Sub 20.

Todo salió mal para la Selección argentina Sub 17 en la final del torneo Sudamericano donde cayó goleada por 4 a 0 frente a Colombia en el partido disputado en el predio de Conmebol en Luque, Paraguay. De igual manera ambos combinados lograron la clasificación para el Mundial, pero el título fue para los Cafeteros.

Una vez consumada la aplastante derrota Julio Coria, jugador de la Selección argentina Sub 17, lanzó una frase que dejó sin palabras al periodistas que lo estaba entrevistando.

Julio Coria - Selección argentina Sub 17
El jugador de la Selecci&oacute;n argentina Sub 17 y de Boca lanz&oacute; una sorprendente frase.

El jugador de la Selección argentina Sub 17 y de Boca lanzó una sorprendente frase.

La frase del jugador de la Selección argentina Sub 17 que está dando la vuelta al mundo

El jugador de 17 años que está realizando las inferiores en Boca no ocultó su fustración luego de la goleada histórica a favor de Colombia y se expresó sin filtros llamando la atención de los amantes del fútbol, por lo que el video rápidamente se hizo viral.

Embed

Es que el jugador de la Selección argentina Sub 17 manifestó: "Yo sé que lo vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre".

Desde el ente organizador del Sudamericano aún no han expresado si van a sancionar al juvenil, pero todo indicaría que recibirá un fuerte castigo que tendrá que cumplir en el Mundial a realizarse en Qatar en noviembre de este mismo año.

Selección de Colombia Sub 17
La Selecci&oacute;n argentina Sub 17 perdi&oacute; la final, pero clasific&oacute; al Mundial.

La Selección argentina Sub 17 perdió la final, pero clasificó al Mundial.

Hubo un error en el nombre y apellido del jugador de la Selección argentina Sub 17

La televisación colocó en pantalla que se trataba de Felipe Echenique, defensor de Lanús que no sumó minutos en la final, pero en realidad se trataba de Julio Coria quien realizó las declaraciones.

Coria defiende los colores de Boca Juniors y en el Sudamericano disputó los cinco partidos como titular. Por su lado, el jugador de Lanús recibió ataques en las redes sociales debido a la confusión que se generó por el error de la transmisión.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas