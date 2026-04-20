La Selección argentina Sub 17 perdió la final del Sudamericano contra Colombia

El Sudamericano Sub 17 entregó dos plazas para el próximo Mundial que tendría como sede Qatar, aunque se evalúa el traslado por la situación en Medio Oriente. El combinado de Diego Placente y el de Freddy Hurtado representarán a la Conmebol en la cita mundialista.

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La final del Sudamericano Sub 17 fue para Colombia

En el encuentro disputado en Luque, Paraguay, fue netamente favorable a Colombia, que pudo abrir el marcador pasados los 45 minutos del primer tiempo, cuando Miguel Agámez abrió el marcador. El a la postre máximo anotador del certamen volvió a anotar a los 58’.