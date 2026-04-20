La Selección argentina Sub 17 perdió la final del Sudamericano contra Colombia

Matías Caicedo (54’) y José Escorcia (84’), cuando Argentina jugaba con 10 por la expulsión de Mateo Mendizabal, pusieron cifras definitivas. Antes del final también serían expulsados en la Selección argentina Escobar y Alan Alcaraz.
De esta forma Colombia ganó su segundo Sudamericano Sub 17, repitiendo el logro de 1993.
Las formaciones de la Selección argentina Sub 17 y Colombia
Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca Simón Escobar; Tobías Goytia, Giovanni Baroni; y Facundo Salinas. Director técnico: Diego Placente.
Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Adrián Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo. Director técnico: Feddy Hurtado.