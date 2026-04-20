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SUDAMERICANO SUB 17

La Selección argentina Sub 17 perdió la final del Sudamericano contra Colombia

La Selección argentina Sub 17 de Diego Placente perdió la final del Sudamericano 17 jugado en Paraguay frente a Colombia. Ambos jugarán el Mundial de Qatar

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección argentina Sub 17 de Diego Placente fue goleada por Colombia en la final del Sudamericano.

La Selección argentina Sub 17 de Diego Placente fue goleada por Colombia en la final del Sudamericano.

La Selección argentina Sub 17 perdió 4 a 0 con su par de Colombia en la final del torneo Sudamericano y no pudo obtener el título en el certamen disputado en la ciudad de Luque, Paraguay. La Albiceleste sufrió su segunda goleada en el certamen, donde cayó 3-0 ante Brasil, que finalizó tercero.

El Sudamericano Sub 17 entregó dos plazas para el próximo Mundial que tendría como sede Qatar, aunque se evalúa el traslado por la situación en Medio Oriente. El combinado de Diego Placente y el de Freddy Hurtado representarán a la Conmebol en la cita mundialista.

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La final del Sudamericano Sub 17 fue para Colombia

En el encuentro disputado en Luque, Paraguay, fue netamente favorable a Colombia, que pudo abrir el marcador pasados los 45 minutos del primer tiempo, cuando Miguel Agámez abrió el marcador. El a la postre máximo anotador del certamen volvió a anotar a los 58’.

Matías Caicedo (54’) y José Escorcia (84’), cuando Argentina jugaba con 10 por la expulsión de Mateo Mendizabal, pusieron cifras definitivas. Antes del final también serían expulsados en la Selección argentina Escobar y Alan Alcaraz.

De esta forma Colombia ganó su segundo Sudamericano Sub 17, repitiendo el logro de 1993.

Las formaciones de la Selección argentina Sub 17 y Colombia

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca Simón Escobar; Tobías Goytia, Giovanni Baroni; y Facundo Salinas. Director técnico: Diego Placente.

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Adrián Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo. Director técnico: Feddy Hurtado.

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