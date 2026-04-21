Inter le ganó al Como de Nicolás Paz tras ir perdiendo 2 a 0 y es finalista de la Copa Italia

La apertura del marcador llegó a los 32 minutos del primer tiempo cuando Ignace Van Der Brempt se escapó por la derecha y ejecutó un centro al corazón del área para que Martin Baturina mandara la pelota al fondo de la red.

Embed El GOLAZO de MARTIN BATURINA para el 1-0 de COMO a Inter en la Semifinal de la Copa Italia.pic.twitter.com/wOtQDooSB5 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 21, 2026

A los 48 Nicolás Paz hizo de las suyas cuando en tres cuartos de cancha sacó un pase entre líneas exquisito para Lucas Da Cunha, quien avanzó en el campo de juego y estiró la ventaja. De esta manera, el Como se sentía finalista luego de 40 años, un hecho histórico.

Embed ASISTENCIA de NICO PAZ y GOL de LUCAS DA CUNHA para el 2-0 de COMO a Inter en el Meazza, por la semifinal de Copa Italia.pic.twitter.com/kYwlYWVteU — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 21, 2026

Pero ante un gigante como el Inter nunca hay que dormirse. El equipo de Lautaro Martínez, ausente por lesión, logró dar vuelta la historia con tres goles en 20 minutos gracias a la habilidad de Hakan Calhanoglu y Petar Sucic.

Inter vs Como

La remontada del Inter

Hakan Calhanoglu marcó dos goles y una asistencia y Petar Sucic (quien ingresó a los 60 minutos) aportó el gol definitorio y dos asistencias; es decir, los dos jugadores fueron los responsables de los tres tantos del Inter.

El descuento llegó a los 69 minutos cuando el Como estaba totalmente replegado y Sucic tocó la pelota para atrás para que Calhanoglu sacara un remate fuerte; los jugadores de la visita se agarraron la cabeza, imaginando que el partido continuaría con arremetidas fuertes del Inter.

Embed Hakan Calhanoglu has pulled one back!



Inter 1-2 Comopic.twitter.com/W5crjFbU19 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2026

A los 86 llegó el empate y la fórmula fue la misma: centro milimétrico de Sucic para Calhanoglu que definió de cabeza saltando más altos que todos. Los últimos minutos serían apasionantes.

Embed Hakan Calhanoglu is on stage again!



Inter 2-2 Comopic.twitter.com/w4Vp8FWXJg — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 21, 2026

Para colmo, cuando todos pensaban en el tiempo extra y en que quizás se definía desde el punto de penal, Calhanoglu apareció nuevamente, pero esta vez para asistir a Sucic y desatar la alegría del Inter.

Embed ¡LO DIO VUELTA EN 3 MINUTOS!



Gol agónico de Sucic para darle el 3 a 2 al Inter frente al Como y el pase a la final de la #CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/jnTyOBnU1s — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

El miércoles 22 de abril a partir de las 16 jugarán Atalanta y Lazio en el New Balance Arena para definir al otro finalista de la Copa Italia.