Inter le ganó al Como de Nicolás Paz tras ir perdiendo 2 a 0 y es finalista de la Copa Italia

El Como 1907, donde juegan los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone, disputó por primera vez en 40 años las semifinales de la Copa Italia y, a pesar de ir ganando durante gran parte del partido, se quedó con las manos vacías porque el Inter de Milán supo dar vuelta el resultado tras estar abajo 2 a 0.
Mientras que Lautaro Martínez no jugó por lesión, Paz y Perrone disputaron los 90 minutos. El Inter, quienes tienen casi abrochado el título por la Serie A, disputarán la final contra el ganador de Atalanta - Lazio (en la ida empataron 2 a 2).
El Inter lo perdía 2 a 0
En el partido disputado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, cancha de 13602 butacas donde el Como juega de titular, quedó empatado sin goles. Todo parece indicar que los protagonistas se guardaron todos los tantos y las emociones para el encuentro de vuelta que tuvo lugar en el Stadio Giuseppe Meazza.
La apertura del marcador llegó a los 32 minutos del primer tiempo cuando Ignace Van Der Brempt se escapó por la derecha y ejecutó un centro al corazón del área para que Martin Baturina mandara la pelota al fondo de la red.
A los 48 Nicolás Paz hizo de las suyas cuando en tres cuartos de cancha sacó un pase entre líneas exquisito para Lucas Da Cunha, quien avanzó en el campo de juego y estiró la ventaja. De esta manera, el Como se sentía finalista luego de 40 años, un hecho histórico.
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ASISTENCIA de NICO PAZ y GOL de LUCAS DA CUNHA para el 2-0 de COMO a Inter en el Meazza, por la semifinal de Copa Italia.pic.twitter.com/kYwlYWVteU
Pero ante un gigante como el Inter nunca hay que dormirse. El equipo de Lautaro Martínez, ausente por lesión, logró dar vuelta la historia con tres goles en 20 minutos gracias a la habilidad de Hakan Calhanoglu y Petar Sucic.
La remontada del Inter
Hakan Calhanoglu marcó dos goles y una asistencia y Petar Sucic (quien ingresó a los 60 minutos) aportó el gol definitorio y dos asistencias; es decir, los dos jugadores fueron los responsables de los tres tantos del Inter.
El descuento llegó a los 69 minutos cuando el Como estaba totalmente replegado y Sucic tocó la pelota para atrás para que Calhanoglu sacara un remate fuerte; los jugadores de la visita se agarraron la cabeza, imaginando que el partido continuaría con arremetidas fuertes del Inter.
Para colmo, cuando todos pensaban en el tiempo extra y en que quizás se definía desde el punto de penal, Calhanoglu apareció nuevamente, pero esta vez para asistir a Sucic y desatar la alegría del Inter.