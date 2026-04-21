Torneo Apertura: con Independiente Rivadavia clasificado, así son hasta ahora los cruces de los playoffs

El Torneo Apertura tiene a sus cinco primeros equipos clasificados a la instancia de los playoffs. River e Independiente Rivadavia habían logrado su boleto en la jornada pasada, el sábado pasado se sumaron Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y este lunes, en el cierre de la fecha 15, Vélez se aseguró su lugar en la próxima fase del certamen.

independiente-rivadavia La Lepra jugará los playoffs del Torneo Apertura. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La Lepra es líder de la Zona B con 30 puntos y el Millonario -que viene de caer en el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en el estadio Monumental- es escolta con 26 puntos al igual que el Bicho y los tres son los grandes animadores de la Zona B.