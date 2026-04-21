Torneo Apertura: con Independiente Rivadavia clasificado, así son hasta ahora los cruces de los playoffs

Independiente Rivadavia está clasificado para los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Faltan dos fechas para el final de la fase regular del campeonato.
Independiente Rivadavia es uno de los equipos clasificados para los playoffs del Torneo Apertura. Faltan dos fechas para el final de la fase regular del certamen
Independiente Rivadavia está clasificado para los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Faltan dos fechas para el final de la fase regular del campeonato.
El Torneo Apertura tiene a sus cinco primeros equipos clasificados a la instancia de los playoffs. River e Independiente Rivadavia habían logrado su boleto en la jornada pasada, el sábado pasado se sumaron Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors y este lunes, en el cierre de la fecha 15, Vélez se aseguró su lugar en la próxima fase del certamen.
La Lepra es líder de la Zona B con 30 puntos y el Millonario -que viene de caer en el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en el estadio Monumental- es escolta con 26 puntos al igual que el Bicho y los tres son los grandes animadores de la Zona B.
El equipo dirigido por Alfredo Berti, que viene de empatar sin goles con Banfield de visitante, no sólo es protagonista en el torneo local, sino que es líder del Grupo C de la Copa Libertadores, producto de sus triunfos ante Bolívar de Bolivia en el Malvinas por 1 a 0 y frente a Fluminense por 2 a 1 en el mismísimo Maracaná.
El Pincha le ganó a Instituto de Córdoba y con 27 unidades es el puntero de la Zona A tras el empate del Fortín con San Lorenzo.
Si bien aún restan dos jornadas y hay mucho que puede cambiar, así se jugarían los octavos de final si el campeonato terminara hoy.