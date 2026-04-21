Qué significa que tu perro incline su cabeza al escucharte y por qué es algo positivo

Físicamente, inclinar la cabeza ayuda a la mascota a localizar mejor la fuente de un sonido. Al cambiar el ángulo de sus orejas, el perro puede determinar con mayor precisión de dónde viene tu voz, como también captar tu intención.

Algunos expertos sugieren que los perros con hocicos más largos inclinan la cabeza para "quitar" el hocico de su línea de visión y poder observar mejor los movimientos de nuestra boca y expresiones faciales, que son fundamentales para su comunicación con los humanos.

mascota, perro Este comportamiento es una señal de inteligencia emocional.

Lo positivo de este comportamiento es que esta es una clara señal de inteligencia emocional que, entre otras cosas, indica que tu perro es empático.

La próxima vez que tu perro ladee su cabeza al escucharte, siéntete afortunado: es su manera de decirte que eres lo más importante y que hace un esfuerzo por comprenderte.

Cuando la inclinacion de cabeza no es un juego

Tienes que saber que, si tu perro inclina la cabeza acompañado de algunos de estos síntomas, debes estar preparado para llevarlo al veterinario.