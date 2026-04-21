Qué significa que tu perro incline su cabeza al escucharte y por qué es algo positivo

Es uno de los gestos más adorables que puede hacer un perro. Estás hablándole sobre su paseo diario o preguntándole si tiene hambre, y de repente, inclina su cabeza hacia un lado con una mirada de profunda atención. Sobre esto, la ciencia ha descubierto que es una ventana fascinante para la mente.
Si alguna vez te has preguntado qué significa este gesto, tienes que saber que básicamente está relacionado con que tienes un compañero extraordinario.
Qué significa que tu perro incline su cabeza cuando le hablas
Cuando un perro realiza este movimiento, está activando áreas específicas de su cerebro relacionadas con la memoria y la comprensión. Estudios neurológicos indican que este gesto suele ocurrir cuando el can identifica palabras familiares, o cuando intenta descifrar un nuevo sonido.
Físicamente, inclinar la cabeza ayuda a la mascota a localizar mejor la fuente de un sonido. Al cambiar el ángulo de sus orejas, el perro puede determinar con mayor precisión de dónde viene tu voz, como también captar tu intención.
Algunos expertos sugieren que los perros con hocicos más largos inclinan la cabeza para "quitar" el hocico de su línea de visión y poder observar mejor los movimientos de nuestra boca y expresiones faciales, que son fundamentales para su comunicación con los humanos.
Lo positivo de este comportamiento es que esta es una clara señal de inteligencia emocional que, entre otras cosas, indica que tu perro es empático.
La próxima vez que tu perro ladee su cabeza al escucharte, siéntete afortunado: es su manera de decirte que eres lo más importante y que hace un esfuerzo por comprenderte.
Cuando la inclinacion de cabeza no es un juego
Tienes que saber que, si tu perro inclina la cabeza acompañado de algunos de estos síntomas, debes estar preparado para llevarlo al veterinario.
- Persistencia sin estímulo
- Pérdida del equilibrio
- Movimientos oculares extraños
- Sacudidas frecuentes
- Mal olor o secreción
- Cambios inesperados de comportamiento