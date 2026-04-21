"No merezco que pidan mi cabeza": Pedro Troglio explotó contra el periodismo tras empatar contra la Lepra

Todo parece indicar que Banfield no logrará clasificar a los playoffs del Torneo Apertura ya que marcha en la posición 12 de la Zona B con 14 puntos mientras que Gimnasia (el último en puesto de clasificación) tiene 20 cuando hay seis en juego. Ante esta situación, los medios partidarios criticaron fuertemente aPedro Troglio, entrenador del Taladro.
Pedro Troglio explotó contra el periodismo tras empatar contra Independiente Rivadavia
En cuanto comenzó la conferencia de prensa luego del 0 a 0 entre Banfield e Independiente Rivadavia, Pedro Troglio increpó a algunos de los periodistas que se habían hechos presentes para conocer las sensaciones del experimentado entrenador, quienes se vieron sorprendidos.
"Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Esto es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien. Son periodistas, muchachos. Y muchos están acá. Periodistas son", expresó sin filtros el DT.
"Entonces, no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien. Porque yo no vengo acá y digo: 'Echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta'. Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá y creo que están operando de una manera que no me merezco. Que tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí", continuó manifestando.
Pedro Troglio dio a conocer que no está cobrando
En una conferencia de prensa que contó con un descargo de tres minutos de Pedro Troglio apuntando contra los medios partidarios (algunos presentes y varios ausentes) detalló: "Quiero aclararlo porque me voy caliente. Porque yo leo, ¿eh? Y la verdad, me lo paso por otro lado, pero me calienta que pidan la cabeza de una persona".
"Porque no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y está metiéndole el lomo como un loco", agregó el ex jugador de la Selección argentina.
Visiblemente afectado por la situación, Pedro Troglio concluyó: "Se critica, se opina, se puede criticar severamente, pero no que pidan la cabeza de un entrenador. ¿A dónde me tengo que ir? Me voy a quedar y me van a tener que bancar acá adentro".