El torneo ATP 250 de Hong Kong y el ingreso al top ten para el kasajo Alexander Bublik

El triunfo ante Musetti, actual número 7 del ranking y que quería ganar para asegurarse ser top 5 a partir de la próxima actualización, expuso el gran momento que atraviesa Alexander Bublik. Con esta conquista, el kazajo logró su quinto título desde el inicio del pasado semestre, y ratificó una impresionante efectividad en finales, ya que ganó ocho de las últimas nueve definiciones que disputó en el circuito profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/2010292834826608794&partner=&hide_thread=false Esta es la cara que se le queda a Bublik cuando gana en Hong Kong y se convierte por primera vez en su carrera en Top 10.



Si me lo dicen hace dos años, no lo habría creído. Sorprendente, pero merecido por su gran crecimiento en el último año. pic.twitter.com/OwZZZV3Tfj — José Morón (@jmgmoron) January 11, 2026

El camino de Bublik en Hong Kong fue prácticamente perfecto. Solo cedió un set a lo largo de todo el torneo, en las semifinales frente al estadounidense Marco Giron, y mostró una versión sólida y madura de su juego. En su recorrido hacia el título dejó en el camino a rivales de peso como Botic van de Zandschulp, Shang Juncheng, el propio Giron y finalmente Musetti, a quien superó con autoridad en el partido decisivo.

La final ante Musetti fue una clara muestra de su jerarquía. En el primer set, ambos jugadores sostuvieron con firmeza sus servicios hasta llegar al tie break, donde Bublik fue ampliamente superior y se lo llevó por 7-2. En el segundo parcial, el kazajo aprovechó un quiebre clave para tomar ventaja y cerró el encuentro con autoridad, sin darle margen de reacción a su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2010291225279230452&partner=&hide_thread=false Bublik after winning Hong Kong title:



"For me, it's not just another title, it's my first time entering the top 10. Hong Kong will always be a special place in my heart because that will be the moment when I entered something I could never even imagine I would. I'm being honest… pic.twitter.com/6bvmp8DZFd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

La emoción de Bublik al ganar el ATP 250 chino

Tras el partido, Bublik no ocultó su emoción durante la ceremonia de premiación. “Mi único objetivo para esta temporada era ser Top 10”, confesó, destacando que logró cumplir esa meta en la primera semana de competencia oficial del año. “Para mí no es solo un título más, es la primera vez que estoy entre los 10 mejores. Hong Kong siempre será un lugar especial en mi corazón porque ese fue el momento en que entré en algo que nunca imaginé”, agregó.

Finalmente, el kazajo dedicó el título a su entorno más cercano y a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera. “Hemos pasado por mucho con mi equipo de trabajo. Lamentablemente mi familia no está acá, pero esto es para ustedes. Cada título se lo dedico a alguien, y este es para todos los que siempre estuvieron conmigo”, concluyó, emocionado, tras concretar uno de los logros más importantes de su trayectoria profesional.

tenis-atp 250-hong kong-dobles-premiación (1) Los italianos Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti festejaron al ganar la final del dobles contra la dupla Khachanov- Rublev.

Lorenzo Musetti festejó en la final del dobles del ATP 250 de Hong Kong

Pese a perder la mencionada final del singles, Lorenzo Musetti no se fue con las manos vacías del Abierto chino, ya que junto a su compatriota y tocayo Lorenzo Sonego le ganaron la final del dobles a la dupla Karen Khachanov- Andrey Rublev.

El dúo italiano se impuso por 6-2, 2-6 y 10-1, en un encuentro que duró 1 hora, 16 minutos y 26 segundos.