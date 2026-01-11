Abierto de Australia 2026: cuándo y contra quién debutan los argentinos en la qualy

Con diez argentinos entre los cuadros masculino y femenino comienza la qualy del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.
Con diez argentinos entre los cuadros masculino y femenino comienza la qualy del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.
Este domingo a las 21.10 hora argentina, Genaro Olivieri jugará con el croata Dino Prizmic, a las 22.20 Marco Trungelliti se medirá con el local Philip Sekulic, y a las 23.30 están programados los debuts de Alex Barrena y Facundo Díaz Acosta frente al estadounidense Tristan Boyer y el experimentado croata Dusan Lajovic, respectivamente.
Para el lunes quedarán las presentaciones de Román Burruchaga ante el británico Ryan Peniston y la de Juan Pablo Ficovich frente al austríaco Jurij Radionov.
Entre las damas, Julia Riera jugará desde las 20 con la japonesa Ena Shihabara, mientras que para el lunes quedarán los partidos de Lourdes Carlé con la rusa Polina Iatcenko, Jazmín Ortenzi con Alice Rame de Francia y Luisina Giovannini con la británica Katie Boulter.
En el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 ya tienen un lugar asegurado Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.
Entre las mujeres la única clasificada directamente es Solana Sierra.