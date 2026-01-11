Abierto de Australia 2026: cuándo y contra quién debutan los argentinos en la qualy

Este domingo a las 21.10 hora argentina, Genaro Olivieri jugará con el croata Dino Prizmic, a las 22.20 Marco Trungelliti se medirá con el local Philip Sekulic, y a las 23.30 están programados los debuts de Alex Barrena y Facundo Díaz Acosta frente al estadounidense Tristan Boyer y el experimentado croata Dusan Lajovic, respectivamente.

Barrena Alex Barrena buscará un lugar en el Abierto de Australia 2026.

Para el lunes quedarán las presentaciones de Román Burruchaga ante el británico Ryan Peniston y la de Juan Pablo Ficovich frente al austríaco Jurij Radionov.