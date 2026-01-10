Quiénes jugarán la final del ATP 250 de Hong Kong este domingo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atptour/status/2009947286290477118&partner=&hide_thread=false When there's a will, there's a way



Musetti y Bublik ganaron en las semifinales del ATP 250 de Hong Kong

Lorenzo Musetti, primer cabeza de serie, selló su pase a la final luego de vencer al ruso Andrey Rublev por 6-7(3), 7-5 y 6-4 en un exigente partido de dos horas y 45 minutos. El jugador de Carrara mostró carácter y resistencia para revertir un duelo de máxima intensidad y alcanzar la novena final del ATP Tour de su carrera, la primera de la temporada 2026.

El triunfo tiene un valor simbólico adicional para el italiano, que este lunes se convertirá en el tercer jugador de su país en ingresar al Top 5 del ranking, siguiendo los pasos de Adriano Panatta y Jannik Sinner. Además, Lorenzo Musetti atraviesa una semana perfecta en Hong Kong, donde también disputará la final de dobles junto a su compatriota Lorenzo Sonego.

Por su parte, Alexander Bublik accedió a la definición tras derrotar al estadounidense Marcos Giron por 3-6, 6-4 y 6-2. El kazajo confirmó su gran presente y alcanzó su cuarta final en los últimos cinco torneos ATP 250, consolidando una regularidad inédita en su carrera.

La final enfrentará a dos tenistas en pleno crecimiento. Para Musetti será la novena definición ATP y la tercera en los últimos cuatro torneos de esta categoría, con la certeza de cerrar la semana dentro del Top 5. Para Bublik, en cambio, la posibilidad es doble: levantar el título en Hong Kong y meterse por primera vez entre los diez mejores del mundo.