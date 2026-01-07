Tomás Etcheverry se despidió del ATP 250 de Hong Kong tras caer ante Lorenzo Musetti

Etcheverry comenzó bien, batalló duro y se impuso en el primer parcial por 7-6(3), pero no pudo sostener la ventaja lograda en el inicio, y terminó cayendo en los sets restantes por 6-2 y 6-4 ante el primer preclasificado, en un partido que se extendió durante dos horas y 42 minutos y fue su despedida del ATP 250.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2008817181903995324&partner=&hide_thread=false Comeback complete



Lorenzo Musetti rallies from a set down to defeat Etcheverry 6-7 6-2 6-4!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/DaM1E7kktd — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

Tomás Etcheverry arrancó bien pero no tuvo continuidad

Etcheverry había comenzado jugando con solvencia y quedándose con el primer set en un tie-break muy disputado tras más de una hora de juego. Sin embargo, la jerarquía y mayor regularidad de Musetti comenzaron a marcar diferencias en el segundo parcial, donde el italiano ajustó su juego y emparejó el marcador con un claro 6-2.