Tomás Etcheverry se despidió del ATP 250 de Hong Kong tras caer ante Lorenzo Musetti

En el set decisivo, el argentino intentó sostenerse desde la agresividad, pero Musetti aprovechó mejor sus oportunidades y terminó sellando la remontada por 6-4. De esta manera, el italiano amplió su dominio en el historial entre ambos, con tres triunfos en igual cantidad de enfrentamientos, y avanzó a los cuartos de final del certamen asiático.
La eliminación de Etcheverry significó el cierre definitivo de la participación nacional en Hong Kong. En rondas previas, Mariano Navone había caído ante el local Coleman Wong, mientras que Francisco Comesaña fue eliminado por el chino Juncheng Shang.
Con este resultado, Musetti se metió entre los ocho mejores y se medirá en la próxima instancia ante el propio Wong, que sorprendió al canadiense Gabriel Diallo. Además, el portugués Nuno Borges avanzó tras vencer a Marin Cilic, y enfrentará al ruso Andrey Rublev, que superó al chino Yibing Wu por 3-6, 6-2 y 6-1. #AgenciaNA
Estos fueron todos los resultados de la jornada en el ATP 250 de Hong Kong:
- Lorenzo Musetti derrotó a Tomás Etcheverry por 6-7 (3), 6-2 y 6-4
- Coleman Wong derrotó a Gabriel Diallo por 1-6, 7-5 y 7-5
- Nuno Borges venció a Marin Cilic por 7-5 y 6-3
- Andrey Rublev venció a Yibing Wu por 3-6, 6-2 y 6-1