El premio que recibirá Tomás Etcheverry por conseguir la primera victoria argentina del 2026 en el ATP Tour

El nacido en La Plata le ganó por 6-4 y 7-5 al francés Valentin Royer y su próximo rival será nada menos que el italiano Lorenzo Musetti, máximo favorito del certamen y libre en la primera ronda. Este encuentro se jugará a las 2.30 de este miércoles, hora argentina.

etcheverry 1 Tomás Etcheverry irá contra el número uno del torneo Lorenzo Musetti.

De todos modos Etcheverry ya tiene asegurado un premio de 12.285 dólares por llegar a la segunda ronda y si vence a Mussetti el cheque aumentará a 21.155 dólares.