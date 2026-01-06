El premio que recibirá Tomás Etcheverry por conseguir la primera victoria argentina del 2026 en el ATP Tour

Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda en Hong Kong tras conseguir la primera victoria para un argentino en la temporada 2026 del ATP Tour.
El nacido en La Plata le ganó por 6-4 y 7-5 al francés Valentin Royer y su próximo rival será nada menos que el italiano Lorenzo Musetti, máximo favorito del certamen y libre en la primera ronda. Este encuentro se jugará a las 2.30 de este miércoles, hora argentina.
De todos modos Etcheverry ya tiene asegurado un premio de 12.285 dólares por llegar a la segunda ronda y si vence a Mussetti el cheque aumentará a 21.155 dólares.
La victoria de Etcheverry abrió de la mejor manera una jornada que luego se revirtió para los argentinos porque Mariano Navone perdió con el local Coleman Wong por 6-3 y 7-5 y Francisco Comesaña no pudo con el chino Junchang Shang y cayó derrotado por un doble 6-4.
Etcheverry, Navone y Comesaña arrancaron el año en Hong Kong, mientras que Camilo Ugo lo hizo en Brisbane y Sebastián Báez en la United Cup donde logró dos triunfos.
Todos apuntan a llegar de la mejor manera al Abierto de Australia que comenzará el 18 de enero.