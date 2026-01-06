Inicio Ovación Tenis Tomás Etcheverry
El premio que recibirá Tomás Etcheverry por conseguir la primera victoria argentina del 2026 en el ATP Tour

Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda en Hong Kong tras conseguir la primera victoria para un argentino en la temporada 2026 del ATP Tour.

Etcheverry pasó de ronda en Hong Kong.

El nacido en La Plata le ganó por 6-4 y 7-5 al francés Valentin Royer y su próximo rival será nada menos que el italiano Lorenzo Musetti, máximo favorito del certamen y libre en la primera ronda. Este encuentro se jugará a las 2.30 de este miércoles, hora argentina.

etcheverry 1
Tomás Etcheverry irá contra el número uno del torneo Lorenzo Musetti.

De todos modos Etcheverry ya tiene asegurado un premio de 12.285 dólares por llegar a la segunda ronda y si vence a Mussetti el cheque aumentará a 21.155 dólares.

La victoria de Etcheverry abrió de la mejor manera una jornada que luego se revirtió para los argentinos porque Mariano Navone perdió con el local Coleman Wong por 6-3 y 7-5 y Francisco Comesaña no pudo con el chino Junchang Shang y cayó derrotado por un doble 6-4.

Los argentinos en el arranque del ATP Tour

Etcheverry, Navone y Comesaña arrancaron el año en Hong Kong, mientras que Camilo Ugo lo hizo en Brisbane y Sebastián Báez en la United Cup donde logró dos triunfos.

Todos apuntan a llegar de la mejor manera al Abierto de Australia que comenzará el 18 de enero.

