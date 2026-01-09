El anfitrión de la United Cup quedó fuera de semifinales al caer frente a Polonia

En la segunda partida, el single masculino, el número 6 del mundo Alex de Miñaur sufrió ante el número 83, Hubert Hurkacz, pero le logró ganar 6-4, 4-6 y 6-4 en dos horas y 18 minutos, empatando así la serie para Australia.

En dobles, la dupla mixta polaca compuesta por Katarzyna Kawa y Jan Zieliski fue contundente y superó sin problemas a sus pares australianos Storm Hunter y John-Patrick Smith. En una hora y 4 minutos, los europeos vencieron 6-4 y 6-0 a los oceánicos.

Así, Polonia eliminó a los locales y clasificó a la semifinal de esta United Cup, instancia que tiene como abonados a los polacos desde la creación de este certamen que une jugadores de la ATP y WTA en 2023.

Este sábado, Polonia se enfrentará a Estados Unidos en la primera semifinal en el Ken Rosewall Arena de Sidney mientras que, en el mismo recinto, Suiza jugará ante Bélgica para definir al otro finalista de esta cuarta edición de la United Cup.