El anfitrión de la United Cup quedó fuera de semifinales al caer frente a Polonia

La United Cup brindó este viernes uno de los encuentros más emotivos, donde Australia, el local, pese al masivo apoyo de su gente no pudo con un sólido equipo de Polonia que con el triunfo en dobles mixtos cerró el 2 a 1 final. El europeos jugarán la semifinal contra el campeón Estados Unidos.
El equipo de Polonia mostró convicción este viernes en el Ken Rosewall Arena de Sidney, el equipo europeo se enfrentaba al anfitrión Australia, y los polacos corrían con la desventaja de ser visitantes en un Ken Rosewall Arena repleto por fanáticos locales.
Polonia le ganó a Australia y vuelve a estar en semifinales de la United Cup
La serie de este viernes la abrió el partido singles femenino, donde la número 2 del mundo, Iga Swiatek, ante la número 32, Maya Joint. La polaca sacó a relucir toda su categoría y, en dos sets, venció 6-1 y 6-1 a la australiana en tan solo 57 minutos de juego.
En la segunda partida, el single masculino, el número 6 del mundo Alex de Miñaur sufrió ante el número 83, Hubert Hurkacz, pero le logró ganar 6-4, 4-6 y 6-4 en dos horas y 18 minutos, empatando así la serie para Australia.
En dobles, la dupla mixta polaca compuesta por Katarzyna Kawa y Jan Zieliski fue contundente y superó sin problemas a sus pares australianos Storm Hunter y John-Patrick Smith. En una hora y 4 minutos, los europeos vencieron 6-4 y 6-0 a los oceánicos.
Así, Polonia eliminó a los locales y clasificó a la semifinal de esta United Cup, instancia que tiene como abonados a los polacos desde la creación de este certamen que une jugadores de la ATP y WTA en 2023.
Este sábado, Polonia se enfrentará a Estados Unidos en la primera semifinal en el Ken Rosewall Arena de Sidney mientras que, en el mismo recinto, Suiza jugará ante Bélgica para definir al otro finalista de esta cuarta edición de la United Cup.