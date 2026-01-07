United Cup: cómo le fue a Argentina en los cuartos de final

La jornada comenzó cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Solana Sierra cayó por un doble 6-2 ante Belinda Bencic. La suiza mantuvo el gran rendimiento exhibido hasta el momento en la United Cup y le dio la ventaja inicial a su equipo.

La ilusión argentina luego se reavivó gracias a una sólida actuación de Sebastián Báez, quien venció en sets corridos al mítico Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. El bonaerense mostró un gran nivel sobre la cancha rápida y sumó su tercera victoria en la semana. Con su triunfo, Báez emparejó la serie con autoridad, sosteniendo la esperanza de un pase histórico a semifinales.