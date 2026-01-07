United Cup: cómo le fue a Argentina en los cuartos de final
El equipo argentino se midió ante Suiza en los cuartos de final de la United Cup
Por UNO
La serie de cuartos de final de laUnited Cup entre Argentina y Suiza terminó con derrota para el conjunto albiceleste, que quedó eliminado tras caer en el dobles mixto. Luego de estar igualada 1-1, la dupla suiza se impuso con claridad por un doble 6-3 y cerró la eliminatoria a su favor en Perth.
La jornada comenzó cuesta arriba para Argentina. En el primer punto de singles, Solana Sierra cayó por un doble 6-2 ante Belinda Bencic. La suiza mantuvo el gran rendimiento exhibido hasta el momento en laUnited Cup y le dio la ventaja inicial a su equipo.
La ilusión argentina luego se reavivó gracias a una sólida actuación de Sebastián Báez, quien venció en sets corridos al mítico Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4. El bonaerense mostró un gran nivel sobre la cancha rápida y sumó su tercera victoria en la semana. Con su triunfo, Báez emparejó la serie con autoridad, sosteniendo la esperanza de un pase histórico a semifinales.
Con la serie 1-1, la definición quedó en manos del dobles mixto, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no pudieron sostener la paridad. La pareja argentina cayó por 6-3 y 6-3 ante Belinda Bencic y Jakub Paul, resultado que le dio aSuiza el punto decisivo y el pase a las semifinales.
Más allá de la eliminación, la actuación argentina en Perth fue positiva. El equipo había logrado un hecho histórico al clasificar a cuartos de final como mejor segundo de su sede, con un balance de 4-2 en partidos. La victoria de Báez y el rendimiento colectivo dejan señales alentadoras de cara al futuro, en una United Cup 2026 que marcó un nuevo paso adelante para el tenis argentino.
Cómo quedaron los cruces de semifinales de la United Cup
Estados Unidos vs. el ganador de Australia-Polonia