Argentina vs. Suiza en la United Cup 2026: día, hora y TV del cruce de cuartos de final

El equipo argentino terminó segundo en el Grupo A con un récord de un triunfo y una derrota, ante España y Estados Unidos, respectivamente; pero también con un saldo de 4 partidos ganados y solo 2 perdidos que le permitió avanzar de ronda por ser el mejor segundo de las 3 zonas jugadas en Perth.

baez 1

En esta sede, Estados Unidos jugará en cuartos de final ante Grecia a las 10 hora local (las 22 del martes en Argentina) y Argentina se verá las caras con Suiza en la sesión nocturna que arranca a partir de las 17 hora local (las 5 en Argentina) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.