Argentina vs. Suiza en la United Cup 2026: día, hora y TV del cruce de cuartos de final

Argentina se clasificó como uno de los mejores segundos y jugará este miércoles 7 de enero ante Suiza por los cuartos de final de la United Cup 2026 que sirve como preparación para el Abierto de Australia.
El equipo argentino terminó segundo en el Grupo A con un récord de un triunfo y una derrota, ante España y Estados Unidos, respectivamente; pero también con un saldo de 4 partidos ganados y solo 2 perdidos que le permitió avanzar de ronda por ser el mejor segundo de las 3 zonas jugadas en Perth.
En esta sede, Estados Unidos jugará en cuartos de final ante Grecia a las 10 hora local (las 22 del martes en Argentina) y Argentina se verá las caras con Suiza en la sesión nocturna que arranca a partir de las 17 hora local (las 5 en Argentina) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Solana Sierra abrirá la serie ante Belinda Bencic, luego será el single masculino entre Sebastián Báez y el veterano Stanislas Wawrinka y por último Bencic y Wawrinka jugarán el doble mixto ante Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé.
Los ganadores de Estados Unidos - Grecia y Argentina - Suiza viajarán a Sidney para disputar el viernes 9 las semifinales de la United Cup 2026.
En esa ciudad, Polonia y Países Bajos completarán este martes la fase de grupos y allí quedarán definidos los cruces de cuartos de final, instancia para lo que ya están clasificados Bélgica y Australia.