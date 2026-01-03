Inicio Ovación Tenis Sebastián Báez
TENIS INTERNACIONAL

United Cup: pese al batacazo de Sebastián Báez Argentina cayó 2 a 1 ante Estados Unidos

Sebastián Báez inició con un gran triunfo sobre el 3° de la ATP, Taylor Fritz. Pero Carlé y el doble mixto no pudieron ganar y Estados Unidos se impuso 2-1

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
En el inicio del duelo por Inted Cup entre Argentina y estados Unidos, Sebastián Báez dio la sorpresa al ganarle al número tres del mundo. Taylor Fritz.

En el inicio del duelo por Inted Cup entre Argentina y estados Unidos, Sebastián Báez dio la sorpresa al ganarle al número tres del mundo. Taylor Fritz.

Sebastián Báez dio la sorpresa en Perth, Australia, y puso en ventaja al equipo argentino en la segunda fecha del United Cup frente a Estados Unidos. Pero Solana Sierra y luego el doble mixto terminaron por darle el triunfo a los campeones defensores.

Luego de contundente triunfo sobre España por 3-0, Argentina enfrentó este sábado por el Grupo A al campeón vigente de la United Cup, Estados Unidos, y comenzó con el batacazo de Báez (45° ATP), que le ganó al top ten Taylor Fritz (6°) en un duro duelo con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lautarotenn1s/status/2007438372164284644&partner=&hide_thread=false

A continuación, Solana Sierra (66ª) buscó darle el punto definitivo al duelo con los estadounidenses, pero no pudo con la tercera en el ranking WTA, Coco Gauff, que se impuso en sets corridos, con un doble 6-1.

tenis-united cup-carle-andreozzi (1)
Mar&iacute;a Lourdes Carl&eacute; y Guido Andreozzi no pudieron con la dupla Coco Gauff- Christian Harrison y Estados Unidos se llev&oacute; el partido con un global de 2-1.

María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no pudieron con la dupla Coco Gauff- Christian Harrison y Estados Unidos se llevó el partido con un global de 2-1.

Finalmente llegó el turno del doble mixto, donde se definiría el encuentro, y la dupla Coco Gauff- Christian Harrison, se impuso sobre los argentinos Guido Andreozzi- María Lourdes Carlé por 6-4 y 6-1.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas