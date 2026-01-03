United Cup: pese al batacazo de Sebastián Báez Argentina cayó 2 a 1 ante Estados Unidos

Luego de contundente triunfo sobre España por 3-0, Argentina enfrentó este sábado por el Grupo A al campeón vigente de la United Cup, Estados Unidos, y comenzó con el batacazo de Báez (45° ATP), que le ganó al top ten Taylor Fritz (6°) en un duro duelo con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lautarotenn1s/status/2007438372164284644&partner=&hide_thread=false DESCOMUNAL el partido que ganó Sebastián Báez ante Taylor Fritz , 6° del mundo, remontando set abajo. Estaba 0-5 en el historial ante el estadounidense y nunca había ganado un set.

La mejor victoria de su carrera por lejos.

pic.twitter.com/TboldMTZk4 — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) January 3, 2026

A continuación, Solana Sierra (66ª) buscó darle el punto definitivo al duelo con los estadounidenses, pero no pudo con la tercera en el ranking WTA, Coco Gauff, que se impuso en sets corridos, con un doble 6-1.