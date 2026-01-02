Inicio Ovación Tenis United Cup
Tenis internacional

United Cup: Argentina tuvo un comienzo de año ideal al vencer a España

Sebastián Báez, Solana Sierra y el doble mixto formado por Guido Andreozzi y Lourdes Carlé lograron una contundente victoria frente a España en el inicio de la United Cup, el torneo mixto por equipos que sirve de preparación para el Abierto de Australia.

Por UNO
Sierra ganó en tres sets.

Sierra ganó en tres sets.

Sebastián Báez, Solana Sierra y el doble mixto formado por Guido Andreozzi y Lourdes Carlé lograron una contundente victoria por 3 a 0 frente a España en el inicio de la United Cup, el torneo mixto por equipos que sirve de preparación para el Abierto de Australia.

En Perth, Báez abrió el camino de la victoria al superar por un doble 6-4 a Jaume Munar y luego Sierra fue de menor a mayor para ganarle por 6-4, 5-7 y 6-0 a Jessica Bouzas Maneiro.

dobles united cup
Andreozzi y Carlé ganaron el dobles mixto en la United Cup.

Andreozzi y Carlé ganaron el dobles mixto en la United Cup.

Ya con la victoria asegurada, pero con la posibilidad de sumar un nuevo punto, Andreozzi y Carlé batieron a Iñigo Cervantes e Yvonne Cavallé Reimers por 7-6 (8-6 en el tie break) y 6-2.

El resultado deja en muy buenas condiciones a Argentina, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, para avanzar a cuartos de final en el Grupo A de la United Cup aunque el próximo rival será nada menos que Estados Unidos.

Embed - Jaume Munar v Sebastian Baez Highlights | United Cup 2026 Group A

Lo que viene para Argentina en la United Cup

Este sábado, no antes de las 5 hora argentina, Sebastián Báez jugará nada menos que con Taylor Fritz el primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos.

Luego, Solana Sierra se medirá con Coco Gauff y el dobles lo jugarían Andreozzi y Carlé contra Fritz y Gauff, aunque puede haber cambio de nombres a último momento.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas