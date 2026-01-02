United Cup: Argentina tuvo un comienzo de año ideal al vencer a España

El resultado deja en muy buenas condiciones a Argentina, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, para avanzar a cuartos de final en el Grupo A de la United Cup aunque el próximo rival será nada menos que Estados Unidos.

Lo que viene para Argentina en la United Cup

Este sábado, no antes de las 5 hora argentina, Sebastián Báez jugará nada menos que con Taylor Fritz el primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos.

Luego, Solana Sierra se medirá con Coco Gauff y el dobles lo jugarían Andreozzi y Carlé contra Fritz y Gauff, aunque puede haber cambio de nombres a último momento.