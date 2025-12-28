Show tenístico o decepción: Aryna Sabalenka no pudo con Nick Kyrgios en una exhibición polémica

La promocionada Batalla de los sexos entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios terminó siendo una exhibición para muchos decepcionante que ganó el australiano en dos sets.
En Dubai, la número uno del tenis femenino no pudo aprovechar la ventaja de que haya un solo saque y su lado de la cancha sea un 9% más chico y terminó cayendo por un doble 6-3 ante un tenista talentoso pero que hoy ocupa el puesto 671 del ranking mundial masculino.
Casi retirado, Kyrgios le ganó sin brillar a Sabalenka que terminó siendo quien más aportó al show, no solo durante el partido sino en el ingreso con brillos, música y luces.
Más de 50 años después de aquel duelo en el que Billie Jean King venció por 6-4, 6-4 y 6-3 a Bobby Riggs, un tenista retirado de 55 años, el duelo entre hombres y mujeres no fue lo esperado y eso generó muchas críticas en las redes sociales donde no pocos lo denominaron como una broma del Día de los Inocentes.
Más allá del esfuerzo y algunos puntos brillantes de Sabalenka, la exhibición tuvo más que ver con las declaraciones previas de Kyrgios quien dijo "Me hace gracia que piense que puede ganar".
Divertida y sonriente, como siempre, la número uno del mundo dijo haber disfrutado del encuentro y que le gustaría repetirlo, aunque los especialistas lo calificaron como una exhibición más que quedará rápidamente en el olvido.