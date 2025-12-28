Show tenístico o decepción: Aryna Sabalenka no pudo con Nick Kyrgios en una exhibición polémica

Más de 50 años después de aquel duelo en el que Billie Jean King venció por 6-4, 6-4 y 6-3 a Bobby Riggs, un tenista retirado de 55 años, el duelo entre hombres y mujeres no fue lo esperado y eso generó muchas críticas en las redes sociales donde no pocos lo denominaron como una broma del Día de los Inocentes.

"Creo que di una gran pelea. Él estaba teniendo dificultades, se puso muy tenso. Disfruté mucho del espectáculo" (Aryna Sabalenka)

Tennis Channel pic.twitter.com/hG5QRUOOq4 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) December 28, 2025

Una exhibición más entre Sabalenka y Kyrgios

Más allá del esfuerzo y algunos puntos brillantes de Sabalenka, la exhibición tuvo más que ver con las declaraciones previas de Kyrgios quien dijo "Me hace gracia que piense que puede ganar".

Divertida y sonriente, como siempre, la número uno del mundo dijo haber disfrutado del encuentro y que le gustaría repetirlo, aunque los especialistas lo calificaron como una exhibición más que quedará rápidamente en el olvido.